Tasarruf Yapmanıza Yardımcı Olacak 15 Alternatif Çözümlerle Paranız Cebinizde Kalacak
Tasarruf Yapmanıza Yardımcı Olacak 15 Alternatif Çözümlerle Paranız Cebinizde Kalacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ürünlerin daha ekonomik alternatiflerini tercih ederek bütçemizi koruyabiliriz. Bu ürünlerin ucuz versiyonları, kalite ve performans açısından pahalı olanlarından aşağı kalır yanı olmayabilir. Gelin bu alternatifler nelermiş beraber bakalım.
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1. "Bel ağrım olduğunda sırtıma koyduğum bir beyzbol topum var ve bugüne kadar kullandığım bütün yöntemlerden çok daha işe yarıyor."
2. "Makyaj fırçalarımı temizlemek için bebek şampuanı kullanıyorum ve müthiş işe yarıyor."
3. "Yarım kalan paketlerimi saklamak için kağıt kıskacı kullanıyorum."
4. "Açıkcası arabamı temizleyeceğimde yağ temizleyici almak yerine ocak temizleyici kullanıyorum ve çok daha ucuz oluyor."
5. "Arabanız güzel koksun istiyorsanız havalandırmanın önüne bir paket açılmamış bitki çayı koymayı deneyin ve farkı görün."
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6. "Yapışkanınızın içerisine karbonat eklemeyi deneyin ve farkı görün."
7. "Bacak tüylerimi alırken saç kremi kullanıyorum ve böylece ucuza sorunumu çözmüş oluyorum."
8. "Bir parça alüminyum folyoyu alıp paslı bir bisiklet zincirine sürterek pası giderebilirsiniz."
9. "Buz paketi kullanmak yerine hala donmuş sebze kullanıyoruz."
10. "Kedim için pahalı oyuncaklar almak yerine kutuları kullanıyorum. Hem daha çok seviyor hem de masraf olmuyor."
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11. "Suyun içerisine biraz lavanta yağı katarak kıyafetlerinizdeki kırışıklıklardan kolayca kurtulabilirsiniz."
12. "Nemlendirici kullanmak yerine hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Hem daha ucuz hem de daha faydalı."
13. "Çöp poşeti almak yerine marketlerden aldığım ekstra poşetleri kullanıyorum."
14. "Eski kıyafetlerimi küçük parçalara keserek bez olarak kullanıyorum."
15. "Evimi temizlerken pahalı temizlik ürünleri yerine sıcak su ve beyaz sirke kullanıyorum."
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