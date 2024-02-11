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Tasarruf Yapmanıza Yardımcı Olacak 15 Alternatif Çözümlerle Paranız Cebinizde Kalacak

Tasarruf Yapmanıza Yardımcı Olacak 15 Alternatif Çözümlerle Paranız Cebinizde Kalacak

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 22:31

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ürünlerin daha ekonomik alternatiflerini tercih ederek bütçemizi koruyabiliriz. Bu ürünlerin ucuz versiyonları, kalite ve performans açısından pahalı olanlarından aşağı kalır yanı olmayabilir. Gelin bu alternatifler nelermiş beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bel ağrım olduğunda sırtıma koyduğum bir beyzbol topum var ve bugüne kadar kullandığım bütün yöntemlerden çok daha işe yarıyor."

1. "Bel ağrım olduğunda sırtıma koyduğum bir beyzbol topum var ve bugüne kadar kullandığım bütün yöntemlerden çok daha işe yarıyor."

'Sırt ağrısı için aldığınız o bütün ürünlere o kadar para vermenize gerek yok.'

2. "Makyaj fırçalarımı temizlemek için bebek şampuanı kullanıyorum ve müthiş işe yarıyor."

2. "Makyaj fırçalarımı temizlemek için bebek şampuanı kullanıyorum ve müthiş işe yarıyor."

3. "Yarım kalan paketlerimi saklamak için kağıt kıskacı kullanıyorum."

3. "Yarım kalan paketlerimi saklamak için kağıt kıskacı kullanıyorum."

4. "Açıkcası arabamı temizleyeceğimde yağ temizleyici almak yerine ocak temizleyici kullanıyorum ve çok daha ucuz oluyor."

4. "Açıkcası arabamı temizleyeceğimde yağ temizleyici almak yerine ocak temizleyici kullanıyorum ve çok daha ucuz oluyor."

5. "Arabanız güzel koksun istiyorsanız havalandırmanın önüne bir paket açılmamış bitki çayı koymayı deneyin ve farkı görün."

5. "Arabanız güzel koksun istiyorsanız havalandırmanın önüne bir paket açılmamış bitki çayı koymayı deneyin ve farkı görün."

'Hem daha ucuza denk geliyor.'

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6. "Yapışkanınızın içerisine karbonat eklemeyi deneyin ve farkı görün."

6. "Yapışkanınızın içerisine karbonat eklemeyi deneyin ve farkı görün."

'Çok daha hızlı kuruyor ve çok daha güçlü oluyorlar! Artık süper yapıştırıcılara para harcamanıza gerek yok.'

7. "Bacak tüylerimi alırken saç kremi kullanıyorum ve böylece ucuza sorunumu çözmüş oluyorum."

'Pahalı köpüklere gerek yok!'

8. "Bir parça alüminyum folyoyu alıp paslı bir bisiklet zincirine sürterek pası giderebilirsiniz."

8. "Bir parça alüminyum folyoyu alıp paslı bir bisiklet zincirine sürterek pası giderebilirsiniz."

9. "Buz paketi kullanmak yerine hala donmuş sebze kullanıyoruz."

9. "Buz paketi kullanmak yerine hala donmuş sebze kullanıyoruz."

10. "Kedim için pahalı oyuncaklar almak yerine kutuları kullanıyorum. Hem daha çok seviyor hem de masraf olmuyor."

10. "Kedim için pahalı oyuncaklar almak yerine kutuları kullanıyorum. Hem daha çok seviyor hem de masraf olmuyor."
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11. "Suyun içerisine biraz lavanta yağı katarak kıyafetlerinizdeki kırışıklıklardan kolayca kurtulabilirsiniz."

11. "Suyun içerisine biraz lavanta yağı katarak kıyafetlerinizdeki kırışıklıklardan kolayca kurtulabilirsiniz."

12. "Nemlendirici kullanmak yerine hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Hem daha ucuz hem de daha faydalı."

12. "Nemlendirici kullanmak yerine hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Hem daha ucuz hem de daha faydalı."

'Saçlarımda da kullanabiliyorum ayrıca.'

13. "Çöp poşeti almak yerine marketlerden aldığım ekstra poşetleri kullanıyorum."

13. "Çöp poşeti almak yerine marketlerden aldığım ekstra poşetleri kullanıyorum."

14. "Eski kıyafetlerimi küçük parçalara keserek bez olarak kullanıyorum."

14. "Eski kıyafetlerimi küçük parçalara keserek bez olarak kullanıyorum."

15. "Evimi temizlerken pahalı temizlik ürünleri yerine sıcak su ve beyaz sirke kullanıyorum."

15. "Evimi temizlerken pahalı temizlik ürünleri yerine sıcak su ve beyaz sirke kullanıyorum."

'Hem daha doğal hem de daha sağlıklı oluyor.'

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