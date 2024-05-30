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Tasarruf Sırası Vekillere Geldi: Otomobil, Kırtasiye, Hastane Sözleşmeler Değişecek!

Tasarruf Sırası Vekillere Geldi: Otomobil, Kırtasiye, Hastane Sözleşmeler Değişecek!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.05.2024 - 09:52

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tasarruf tedbirleri genişletiliyor. Milletvekillerinin yurtdışı gezilerine sınır getirilirken, otomobiller Togg olacak, tedavilerde devlet hastaneleri kullanılacak.

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TBMM'de yaklaşık 1 yıldır kısmen tasarruf tedbirleri uygulanıyor. Geçen aylarda Mehmet Şimşek tarafından hazırlanan son tasarruf tedbirleriyle de bu uygulamanın genişletilmesine hazırlanılıyor.

TBMM'de yaklaşık 1 yıldır kısmen tasarruf tedbirleri uygulanıyor. Geçen aylarda Mehmet Şimşek tarafından hazırlanan son tasarruf tedbirleriyle de bu uygulamanın genişletilmesine hazırlanılıyor.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, genişletilmiş tasarruf tedbirleri Meclis’te tüm birimlere gönderilecek.

Kamuoyuyla paylaşılacak da olan tasarruf tedbirlerinde, ilk dikkat çeken maddelerinden biri, makam araçlarında yabancı markaların yerini Togg alacak.

Kamuoyuyla paylaşılacak da olan tasarruf tedbirlerinde, ilk dikkat çeken maddelerinden biri, makam araçlarında yabancı markaların yerini Togg alacak.

Meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanvekillerinin kullandıkları Audi marka araçların değişmesi gündeme geldi. Kiralık makam araçlarının sözleşmeler temmuz ayında yenileneceğinden, değişmeleri bekleniyor.

Katılımı zorunlu programların dışında, komisyonların yurt içi ve yurt dışı seyahatleri sınırlandırılacak, bazı durumlarda gezilere sadece uzmanlar gidecek.

Katılımı zorunlu programların dışında, komisyonların yurt içi ve yurt dışı seyahatleri sınırlandırılacak, bazı durumlarda gezilere sadece uzmanlar gidecek.

Kağıt kullanımı sonlanarak, dijitale geçilecek. Mevcutta kullanılan kırtasiye malzemelerinin bitimiyle yenileri alınmayacak. 

Meclis'te düzenlenen resepsiyon ve etkinliklerde menüler sadeleşecek.

Sağlık harcamalarında, devlet ve üniversite hastaneleri kullanılacak.

Sağlık harcamalarında, devlet ve üniversite hastaneleri kullanılacak.

Meclis'in sosyal tesislerinde de tasarruf tedbirleri aynı şekilde uygulanacak.

Meclis'in sosyal tesislerinde de tasarruf tedbirleri aynı şekilde uygulanacak.

Genelgeye son şekli gelecek haftalarda TBMM Başkanlık Divanı’nda verilecek.

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mamamia

Benim gönlüm el vermez. Benim vekilim tasarruf yapacak ne demek! Alamanya amariga kıskançlıktan çatlamasın mı itibarımız mı zedelensin?

Siz insanların sorunu ne

Olmadı bu tedbirler sayın maliye bakanı. Vekiller şişe su içiyorlar. Ne zaman damacana suyuna geçiş olursa o tasarruf amacına ulaşır.