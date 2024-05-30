Tasarruf Sırası Vekillere Geldi: Otomobil, Kırtasiye, Hastane Sözleşmeler Değişecek!
Tasarruf Sırası Vekillere Geldi: Otomobil, Kırtasiye, Hastane Sözleşmeler Değişecek!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tasarruf tedbirleri genişletiliyor. Milletvekillerinin yurtdışı gezilerine sınır getirilirken, otomobiller Togg olacak, tedavilerde devlet hastaneleri kullanılacak.
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TBMM'de yaklaşık 1 yıldır kısmen tasarruf tedbirleri uygulanıyor. Geçen aylarda Mehmet Şimşek tarafından hazırlanan son tasarruf tedbirleriyle de bu uygulamanın genişletilmesine hazırlanılıyor.
Kamuoyuyla paylaşılacak da olan tasarruf tedbirlerinde, ilk dikkat çeken maddelerinden biri, makam araçlarında yabancı markaların yerini Togg alacak.
Katılımı zorunlu programların dışında, komisyonların yurt içi ve yurt dışı seyahatleri sınırlandırılacak, bazı durumlarda gezilere sadece uzmanlar gidecek.
Sağlık harcamalarında, devlet ve üniversite hastaneleri kullanılacak.
Meclis'in sosyal tesislerinde de tasarruf tedbirleri aynı şekilde uygulanacak.
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Benim gönlüm el vermez. Benim vekilim tasarruf yapacak ne demek! Alamanya amariga kıskançlıktan çatlamasın mı itibarımız mı zedelensin?
Olmadı bu tedbirler sayın maliye bakanı. Vekiller şişe su içiyorlar. Ne zaman damacana suyuna geçiş olursa o tasarruf amacına ulaşır.