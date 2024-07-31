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Tasarruf Danışmanı Mert Başaran 'Selpak' Tartışmasının Ardından Twitter (X) Hesabını Kapattı

Tasarruf Danışmanı Mert Başaran 'Selpak' Tartışmasının Ardından Twitter (X) Hesabını Kapattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.07.2024 - 14:20

Ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran, Twitter (X) hesabını kapattığını açıkladı. Başaran, anlatmaya çalıştığı şeylerin küçümsendiğini söyleyerek paylaşımında yine 'tasarruf' vurgusu yaptı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Mert Başaran'ı eleştirenler arasında yer almış, özellikle 'Selpak' yorumunu ti'ye almıştı.

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Ünlü tasarruf ve yatırım danışmanı Mert Başaran, Twitter (X) hesabını kapattığını, bundan sonra paylaşımlarına YouTube ve Instagram üzerinden devam edeceğini açıkladı.

Ünlü tasarruf ve yatırım danışmanı Mert Başaran, Twitter (X) hesabını kapattığını, bundan sonra paylaşımlarına YouTube ve Instagram üzerinden devam edeceğini açıkladı.

Tasarruf danışmanlığı ve yatırım danışmanlığı veren Mert Başaran, sık sık paylaşımlarıyla gündemimize geliyordu.

Mert Başaran'ın son açıklamasında "Selpak alıp yarısını kesip, yarısını kullanacaksın" sözleri tepki çekmiş, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu sözlere tepki göstermişti.

Mert Başaran'ın son açıklamasında "Selpak alıp yarısını kesip, yarısını kullanacaksın" sözleri tepki çekmiş, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu sözlere tepki göstermişti.

Başaran, Demirtaş'ın kendisini Twitter'dan engellendiğini söylemiş, Demirtaş'ın paylaşımını ise kendi hesabından tekrar paylaşarak tepkisini dile getirmişti.

Demirtaş, tasarrufun güzel bir alışkanlık olduğunu söylemiş ancak tasarrufla zengin olunamayacağını belirtmişti.

Demirtaş, tasarrufun güzel bir alışkanlık olduğunu söylemiş ancak tasarrufla zengin olunamayacağını belirtmişti.
twitter.com

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twitter.com

Yaşanan bu olayın ardından Mert Başaran, Twitter hesabına veda ettiğini söyleyerek bir paylaşımda bulundu.

Yaşanan bu olayın ardından Mert Başaran, Twitter hesabına veda ettiğini söyleyerek bir paylaşımda bulundu.

Başaran, attığı son tweette aşağıdaki ifadelere yer verdi;

VEDA!

Değerli arkadaşlar twittera veda ediyorum,

Bunun nedeni

1-telefonum herkese açık olmasına rağmen günde 8000 kişi yazmasına rağmen sanki ben her yazandan para alıyormuşum gibi paylaşımlar yapılması

2-anlatmaya çalıştığım seyin bilerek küçümsemesi sanki bu ülkede asgari ücret alıp taksitle Iphone alan yok, hayatında araziye çıkmamış ama kredi ile cip alan yok, ufak paralar biriktirerek bir şey sahibi olan yokmuş gibi

3-Ben doların enflasyonu var dolar tutmak enayilik dedim4- Bes mükemmel sistem fonlarınızı doğru yönetin

5- Online alışveriş ve kredi kartı kullanmayın tüketiminizi arttırılsıniz almayacağınız şeyleri alırsınız dedim

6- Selpak defter vb mümkün olduğu kadar israf etmeyin sonuçta ağaçtan geliyor doğaya yazık

Bunların hepsi bilimsel gerçek olsa da sürekli saldırıya uğramak beni yordu!

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