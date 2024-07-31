Tasarruf Danışmanı Mert Başaran 'Selpak' Tartışmasının Ardından Twitter (X) Hesabını Kapattı

Başaran, attığı son tweette aşağıdaki ifadelere yer verdi;

VEDA!

Değerli arkadaşlar twittera veda ediyorum,

Bunun nedeni

1-telefonum herkese açık olmasına rağmen günde 8000 kişi yazmasına rağmen sanki ben her yazandan para alıyormuşum gibi paylaşımlar yapılması

2-anlatmaya çalıştığım seyin bilerek küçümsemesi sanki bu ülkede asgari ücret alıp taksitle Iphone alan yok, hayatında araziye çıkmamış ama kredi ile cip alan yok, ufak paralar biriktirerek bir şey sahibi olan yokmuş gibi

3-Ben doların enflasyonu var dolar tutmak enayilik dedim4- Bes mükemmel sistem fonlarınızı doğru yönetin

5- Online alışveriş ve kredi kartı kullanmayın tüketiminizi arttırılsıniz almayacağınız şeyleri alırsınız dedim

6- Selpak defter vb mümkün olduğu kadar israf etmeyin sonuçta ağaçtan geliyor doğaya yazık

Bunların hepsi bilimsel gerçek olsa da sürekli saldırıya uğramak beni yordu!