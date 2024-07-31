Tasarruf Danışmanı Mert Başaran 'Selpak' Tartışmasının Ardından Twitter (X) Hesabını Kapattı
Tasarruf Danışmanı Mert Başaran 'Selpak' Tartışmasının Ardından Twitter (X) Hesabını Kapattı
Ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran, Twitter (X) hesabını kapattığını açıkladı. Başaran, anlatmaya çalıştığı şeylerin küçümsendiğini söyleyerek paylaşımında yine 'tasarruf' vurgusu yaptı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Mert Başaran'ı eleştirenler arasında yer almış, özellikle 'Selpak' yorumunu ti'ye almıştı.
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Ünlü tasarruf ve yatırım danışmanı Mert Başaran, Twitter (X) hesabını kapattığını, bundan sonra paylaşımlarına YouTube ve Instagram üzerinden devam edeceğini açıkladı.
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Mert Başaran'ın son açıklamasında "Selpak alıp yarısını kesip, yarısını kullanacaksın" sözleri tepki çekmiş, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu sözlere tepki göstermişti.
Demirtaş, tasarrufun güzel bir alışkanlık olduğunu söylemiş ancak tasarrufla zengin olunamayacağını belirtmişti.
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Yaşanan bu olayın ardından Mert Başaran, Twitter hesabına veda ettiğini söyleyerek bir paylaşımda bulundu.
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