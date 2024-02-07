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Tarot Falına Göre 8 Şubat Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 8 Şubat Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 8 Şubat Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Geçmişte arkandan birtakım laflar ettiğini duyup, aranın bozulduğu o insandan haber alabilirsin gibi geldi bana. Bu haberi aldıktan sonra ise o kişiyi hayatından çıkararak ne kadar doğru bir karar verdiğini anlayacaksın. Gereksiz insanlara hayatında yer yok sonuçta. Bunu sen de iyi biliyorsun :) Bununla birlikte, son dönemlerde fazla para harcamış olman modunu biraz da olsa düşürmüş. Bence kendine bir bütçe planı hazırlamalısın. Bu sayede gereksiz harcamalardan da kaçınmış olursun. Tabii ki son karar senin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Genel olarak, eski ve güzel günleri tekrar yaşamanın hayaliyle kendini yiyip bitirdiğini görüyorum. Bugün ise o zamanlara dair çektiğin özlemi daha yoğun hissedeceğini söyleyebilirim. Bana soracak olursan, bu durum seni olumsuz etkiliyor. Kendini çok kaptırıyor ve güncel yaşamına odaklanamıyorsun. Bence artık geçmişi bir rafa kaldırmalısın. Enerji dolu hissedeceğini biliyorum. Bununla birlikte, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak benden söylemesi. Ön yargılarını kenara kaldır :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Parasal olarak beklediğini alamayacağın bir gün yaşayacağını söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Ancak buna canını sıkmana hiç gerek yok, bu durum sadece bugün kendini gösteriyor sevgili okurum. Sonrasında emeklerinin karşılığını alacaksın. Hayat devam ediyor :) Bununla birlikte, uzun zamandır kendine vakit ayıramıyormuşsun. Bence bugününü kendine ayırmalısın. Ne dersin? Sonucunda ise çok iyi hissedeceksin bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Geçtiğimiz günlerde çok ufak bir olaya çok fazla kafa yormuş ve bedenini de ruhunu da bu konuda bir hayli hırpalamışsın. Bu konuda, o günlerin geçmişte kaldığını söylemem gerekiyor. Kendi motivasyonunu yüksek tutmaya çalışmalı ve önüne bakmalısın. Bununla birlikte, isminde 'Y' harfi olan birinin seninle konuşacağını görüyorum. Bu konu aşk ile ilgili olacak :) Daha fazla spoiler vermiyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Uzun zamandır bitirmeyi düşündüğün o ilişkiyi artık bitireceksin diyebilirim. Bu durumun, sana çok zor geldiğinin ben de farkındayım ancak seçtiğin kart gösteriyor ki, şu an sana kayıp gibi gelen bu durum ileride çok büyük bir kazanç olarak karşına çıkacak sevgili okurum. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Bunun bilincinde olmalısın. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gerektiğini belirtmek istiyorum. Hava değişimleri ile hasta olmak çok kolay. Bol su tüketmeyi de ihmal etme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün; enerjin o kadar yüksek ki, ilerleyen günlerde de bu enerjiyle devam edeceksin. Oh be! Böyle güzel enerjilere hasret kaldık valla sevgili okurum :) Bununla birlikte, sürekli senin iyiliğini düşünüyor gibi yapıp sana akıl veren o insana da pek güvenmemeni söylemek istiyorum. Sonrasında pişman olmanı istemem. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Tüm güzellikler seni bulsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Geçtiğimiz haftalar senin için pek iyi geçmemiş gibi geldi bana. Maddi sorunlar olsun, ilişkilerindeki çalkantılar olsun birazcık yorulmuşsun. Ancak artık kendini toparlayacağın bir döneme giriş yapıyorsun. Seni çok güzel günler bekliyor sevgili okurum. Bakalım neler olacak? Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalı ve manevi anlamda desteğini hissettirmelisin. Dostlar bu günler içindir :)Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün resmen yeniden doğacaksın! Güneş kartı, sana resmen şans getirecek sevgili okurum. Uzun zamandır beklediğin o haberi alacaksın. Bu haberin kariyerin ile ilgili olduğunu görüyorum. Azimli tavırlarınla beraber başarı da seninle birlikte gelecek. Adımlarını korkmadan atmalı ve cesur olmalısın. Bununla birlikte, sevdiğin insanlarla daha çok vakit geçirmelisin. Oh be! Dünya varmış :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Maddi açıdan içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline bir miktar para geçecek ve borçlarını kapatabileceksin. Senin adına çok sevindim :) Bununla birlikte, spor yapmayı uzun zamandır düşünüyor ve bir türlü kendini hazır hissetmiyorsun gibi geldi bana. O zaman müjdemi isterim! Bugün motivasyonunun ortaya çıkmaya başladığı gün sevgili okuyucum. Harekete geçme vakti :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Son zamanlarda, kariyerinde bazı sorunlar yaşanmış gibi hissettiğimi söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Bu nedenle biraz bu probleminin üzerine düşüneceğin bir gün geçireceksin. Senden pes etmemeni istiyorum. Hayatın boyumca önüne engeller çıkacak. Sen ise bunları aşacaksın :) Bununla birlikte, bugün birtakım mide sorunları ile karşılaşabilirsin. Yediklerine dikkat etmelisin benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Geçtiğimiz günlerde yaşadığın olumsuz olaylar seni birazcık üzmüş olsa da, bugün kendini toparlayabileceğin bir gün olacak diyebilirim. Bu süreçte sevdiğin şeyleri yapmak sana fayda sağlayacaktır. Bana güven lütfen. Bununla birlikte, isminde 'D' harfi olan biri var ve bu kişi maalesef senin arkandan konuşuyor. Bu kişiye dikkat etmeli, hayatından çıkarmalısın. Böyle insanlara zaten hayatında yer yok değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Gelecek planlarını yaparken olduğundan daha hırslı hissedeceğin bir gün yaşayacaksın. Sabahın ilk saatlerinde, çok daha fazla detaycı ve derin düşüncelere gireceksin. Bana soracak olursan, biraz kendini rahatlatmalı ve mükemmel olmaktan kaçınmalısın. Kimse dört dörtlük değil. Olmak zorunda da değil :) Bununla birlikte, aşk hayatındaki çözümlenemeyen sorunlar için yakın bir arkadaşının fikrini alabilirsin. Sana fayda sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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