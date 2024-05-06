Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Tarot Falı
Tarot Falına Göre 7 Mayıs Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 7 Mayıs Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 7 Mayıs Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Son zamanlarda kendine vakit ayırmamışsın ve bu nedenle de sıkılmış hissediyorsun gibi geldi bana. Biraz daha kendine dönsen ve sevdiğin şeylere odaklansan daha iyi olacak gibi benden söylemesi. Bununla birlikte, bugün gireceğin bir ortamda tanışacağın biriyle aranda ufak bir enerji uyumu yaşayabilirsin. İsminde de 'A' harfi var benden söylemesi. Mutluluklar diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum sevgili okurum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Arkadaş ortamından biriyle ufak bir tartışma yaşayabilirsin. Sen haklı olduğunu en derinlerden bilsen dahi, sakinliğini koruman gerekiyor. Yoksa tartışma gereksiz uzayabilir. Aksine gerek yok değil mi? Ben de öyle düşündüm :) Bununla birlikte, kariyer hayatında sorunların var bunlar bir süre belirsizlikle devam edecek sevgili okurum. Sonunda, her şeyin yoluna gireceğini biliyorum. Biraz daha sabırlı olmalısın. Sana güveniyorum! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Kimseye güvenmemen gereken bir dönemdesin diyebilirim. Sırlarını insanlarla paylaşmadan kendi içinde çözmeye çalış olur mu? Sonrasında insanların, sana kullanılacak hiçbir koz vermemelisin. 'Keşke herkes senin gibi olsa.' diye düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi. Bununla birlikte, senin kafanı kurcalayan şeyler var. Fakat sen ne yapacağını biliyorsun. Bol şans diliyorum sevgili okurum. Dilerim, her şey istediğin gibi devam eder. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bazı şeylere çok fazla takılmaya başlamışsın. Bunu çözmek için yakın çevrenden biriyle konuşmak isteyebilirsin. Sana faydası olacağını düşünüyorum. Nedense bu konuyu tek başına halletmeye çalışıyorsun. Fakat, bunu yapmamalısın. Bununla birlikte, aşk hayatında yeni başlangıçlara hazırlıklı hissetmiyorsun ama senden uzun zamandır etkilenen ve senin için uygun anı bekleyen biriyle tanışman an meselesi! Daha fazla spoiler vermiyor ve gelişmeleri senden duymayı bekliyorum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Ailesel sorunlarından kaçmaya çalışıyorsun ama sen kaçtıkça onlar arkandan gelmeye devam ediyor. Ailen ile konuşman önemli :) Bu şekilde devam edersen hiçbir çözüme ulaşamazsın. Biraz rahatlaman gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte, maddi olarak kendini güçsüz hissedebilirsin ama yakın zamanda bunu da çözeceksin. Her şeyin doğru bir zamanı var sonuçta değil mi? Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor sevgili okurum. Birtakım mide sorunları yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Ufak çaplı sağlık sorunları yaşıyorsun fakat bunlar ciddi sorunlar değil. Bu sıra sağlığına biraz önem verirsen senin için daha iyi olacak. Telaşa kapılmana gerek yok sevgili okurum. Ben sadece söylemek istedim :) Bununla birlikte, maddi konularda sıkıntı çektiğin dönem artık son bulacak ve biraz daha rahata ereceksin. Gelecek olan iş teklifini iyi değerlendirmen gerekiyor. Ayrıca, ailenle ilgili ufak bir tartışma yaşayabilirsin. Cümlelerini seçerek konuşman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Geçmişine çok fazla takılı kalmışsın ve yaşadığın sorunları tekrar yaşayacağım korkusuyla herkese tedbirli yaklaşıyorsun. Kimse aynı değil sevgili okurum. Kendini biraz rahatlatmalısın. Bu şekilde nereye kadar değil mi? Bir elin beş parmağı dahi bir değilken :) Bununla birlikte, maddi anlamda yaşadığın problemler seni biraz yıpratmış gibi geldi bana. Fakat bugünle beraber eline geçecek parayla sıkıntılarını hafifleteceksin. Ayrıca, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Ne yapacağına pek karar veremediğin, kendini hep arafta hissettiğin bir dönem artık geride kalıyor. Artık o şanslı hissettiğin döneme tekrar giriyorsun. Son dönemlerde yaşadığın sağlık sorunları seni biraz düşürmüş olsa da kendini toplamayı başaracaksın. Senin adına mutluyum sevgili okurum. Bununla birlikte, biraz mükemmeliyetçi olduğunu ve senin hayatındaki her şeyin mükemmel olması gerektiğini düşündüğünü görüyorum. Bunu yapmamalısın. Kimse mükemmel değildir :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Uzun zamandır aklında olup bir türlü yazamadığın o insan bir işaret alacaksın ve bu işaret seni cesaretlendirecek. Onunla yapacağın geçmişe dair olan konuşma sana çok iyi gelecek. Bu kişinin isminde 'E' harfi var! Bununla birlikte, arkadaşlarınla yapacağın bir etkinlik uzun zaman sonra senin enerjini arttıracak ve arkadaşlarınla arandaki bağı kuvvetlendirecek. Ayrıca, bir iş teklifi alabilirsin. Bu teklifi iyi değerlendirmeni istiyorum. Sonrasında geri gelmeyebilir bu teklif :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Beklemediğin birinden alacağın bir haber seni biraz düşündürecek diyebilirim. Geçmişinde geride bıraktığın bir insan bu aralar seni çok fazla düşünüyor ve hayatına tekrar girmek için kafasında planlar kuruyor. Kararlarında net olmalısın. Bence, onu hayatına tekrar almaman gerekiyor. Bununla birlikte kariyerinde sana verilen sorumluluklar senin belini biraz bükse de bu durumun üstesinden geldikten sonra kariyerinde büyük bir yükselişe doğru gideceksin. Biraz daha sabretmen gerekiyor. Lütfen pes etme ve yoluna devam et olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Kalbini herkese kapatmış ve kendi içinde bir hayat kurmaya çalışmışsın ama artık içinde olduğun yalnızlıktan sıkılıyorsun. Bence biraz kendini 'an' a bırak, ne dersin? Belki seni güzel şeyler bekliyordur :) Bununla birlikte, kariyerinde aldığın sorumluluklar her gün biraz daha artıyor ve herkes bunun farkında. Biraz daha çaba göstermen gerekiyor. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmelisin. Birtakım mide sorunları yaşayabilirsin. Yediklerin konusunda biraz daha hassas olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

İçinde olduğun sıkıntılı süreç sonunda bitiyor! Artık olabildiğince şanslı bir döneme giriyorsun. Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma olur mu? Meraktayım! Bununla birlikte, ilişkinde yaşadığın sorunlar senin işlerini de aksatmana neden olmuş fakat bugün hayatındaki insanla yapacağın o medeni konuşma ile her şeyi görmesini sağlayacaksın. İletişim çok önemli diye boşuna demiyorum ben :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın