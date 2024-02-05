Tarot Falına Göre 6 Şubat Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Genel olarak ne kadar mantığınla hareket etmeye çalışsan da duygularına yenik düştüğünü görüyorum. Haliyle sonra da birtakım pişmanlıklar söz konusu olabiliyor. Bence biraz kendini durdurmalı ve mantığını devreye sokmalısın. Bu dönemde senin için en doğrusu bu olacak. Bununla birlikte, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olabilir. Onun yanında olman gerekiyor. Bu sayede aranızdaki bağ çok daha kuvvetli olacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.