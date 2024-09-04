Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 5 Eylül Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 5 Eylül Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 5 Eylül Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Sen paranı biraz hoyratça kullanmış, şimdilerde de sıkıntılı günler yaşıyorsun. Neyse ki bugünlerde para beklediğin bir yerden sana yüklü miktarda ödeme gelecek. Yaptığın yatırımlar kazandırabilir, sana borcu olanlar geri dönüş yapabilir.

Bununla beraber, aşk hayatınla ilgili iniş çıkışlı bir dönemdesin. Bu da haliyle oldukça yorucu. Sen hep verici bir insan olmuşsun. Fakat verdiğin değeri görememek seni üzmüş. Umarız en yakında hak ettiğin değere kavuşursun.

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Ay"

Seçtiğin Kart; "Ters Ay"

Enerjin her zamankinden fazla. Bugün, kendini inanılmaz güçlü hissediyorsun. İşlerini yoluna koyuyor, kariyerinde yükselişe geçiyor ve eğitimle ilgili konuları rayına oturtuyorsun. Ayrıca, maddi konularda da rahatlama yaşayacaksın.

Bununla beraber, arkadaşlarınla bir minik sorun yaşayabilirsin. Birilerinin senin arkandan konuştuğunu öğreneceksin. Aman dikkat.

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Kupaların Ası"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Ası"

Sen bu dönem son derece hassassın. Duygularına önem veriyor, hislerinin seni yönlendirmesine izin veriyorsun. Fakat bugünlerde hislerin seni yarı yolda bırakabilir. Güvendiğin dağlara kar yağdığını görebilirsin. 

Bununla beraber, kendini yakın arkadaşlarınla yapacağın bir iş konuşması içinde bulabilirsin. Onlara hayallerini anlatacak, yatırım planlarını söyleyeceksin. Dikkat et de, kimileri çıkıp senin moralini bozmasın.

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Tılsım Prensi"

Seçtiğin Kart; "Tılsım Prensi"

Aile içinde sorunlar oluşabilir. Bu konuda biraz temkinli davranmalısın. Aksi takdirde oklar sana dönebilir, kendini istemediğin bir durumun içinde bulabilirsin.

Bununla beraber, çevrende bir insan var ki, düşman başına. Sana öyle güzel oynuyor ki, sen bunu bir türlü göremiyorsun. Bu dönemde yaşayacağın bir olay, bu kişinin asıl karakterini gözler önüne serecek.

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıç Prensi"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıç Prensi"

Etrafındaki insanların bitmek bilmeyen istekleri var. Özellikle de iş yerinde çok yorulduğunu görüyorum. Sen başarılı olsan da hep önüne engeller çıkıyor. O yüzden güne o kadar enerjisiz başlıyorsun ki... Gün sonunda kendi kendine kaldığında ise en huzurlu dakikalarını yaşıyorsun.

Bununla beraber, yapabileceğin şeylerin çok daha fazlasını yapacağın günler yaklaşıyor. Bu demek oluyor ki insanlar artık senin değerini anlamaya başlayacak. Bu da sana hem kariyer hem de maddi başarı getirecek.

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Kendini iyi hissetmek için ilk önce çevreni değiştirmen gerek. Hayatındaki insanlar seni çok kötü etkilemeye başlamış. Seni kötü yollara çekmeye çalışıyorlar.

Bu dönemde, yeni bir insanla tanışabilir ve hayatını tamamen değiştirebilirsin. Bu kişiyle aranızda büyük bir etkileşim olacak. Kim bilir, belki bir aşk bile doğar!

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Ters Savaş Arabası"

Arkadaş ortamında aslında sana karşı boş olmadığını düşündüğün fakat yaklaşamadığını bildiğin birisi var. Bu hafta, aranızda yeni gelişmeler olabilir. Gelecekte ikinizi de bir arada gördüğüm günler var...

Bununla beraber, sağlığını son dönemlerde biraz ihmal etmişsin. Özellikle de uyku düzenini bozmuşsun. Bu da hem günlük enerjini hem de duygusal halini etkiliyor. Gününü evde geçirmeyi planlayabilir, biraz bedenini dinlendirebilirsin.

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Uzakta birileri var. Bu birisi, sana doğru güzel bir haberle geliyor. Bu kişiyle yakın zamanda kavuşabilir veya kendisinden güzel bir sürpriz alabilirsin. 

Bununla beraber, kalbindeki insandan ufak bir sürpriz görebilirsin. Bir süredir seni gözlemleyen ve sana adım atmak için tetikte bekleyen o kişi, sonunda harekete geçiyor. Ondan etkilenmemek için mantıklı davranman gerektiğinin de farkındasın! 

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

Ters Asaların beşlisi, bana kariyerin ile ilgili büyük gelişmeler getiriyor. Bu hafta daha önce başvurmuş olduğun bir iş için mülakata gidebilirsin. Mülakatta kendini oldukça iyi ifade edeceğini ve karşıdaki kişileri etkileyeceğini görüyorum.

Bunun yanında, kendini yalnız hissettiğin bir hafta geçirmişsin. Bugün arkadaşların ile yapacağın bir etkinlik sana eski günlerdeki gibi hissettirecek. Mülakattan da alacağın güzel haberlerle birlikte, bu hafta değmesinler keyfine!

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Bir süredir yaşadığın bir güven sorunu var. Partnerinle yaşadığın bir sorunun etkileri, hala içinden silinmemiş. Fakat her şeyi konuşmakla çözebileceğini unutma. İletişime önem ver.

Bunların yanında, sağlığını da ihmal etmişsin. Mevsim geçişlerinde kendine dikkat etmeyi unutma. 

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Bu dönemde bir taşınma, bir hareket görüyorum sende. Yeni bir iş arayışına girebilir, yaşadığın şehri değiştirebilirsin. Hayatında yapacağın bu köklü değişiklik sana çok iyi gelecek.

Bunun yanında, ailenle bazı minik sıkıntılar yaşayabilirsin. Özellikle maddi konularda biraz verimsiz bir dönemden geçiyorsun. Harcamalarını planlı bir şekilde yapmanda fayda var.

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bazı anlaşmazlıklar çarpıyor gözüme. Birileri, senin kalbini çok fena kırmış. Sen ise yüzünde hep bir tebessümle geziyorsun. Acılarını saklayıp kendi kendine halletmenin derdindesin.

Bu dönemde kendine vakit ayırman gerekli. Böylece dramadan biraz olsun uzaklaşabilir, kendi düşüncelerini dinleyebilirsin. 

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın