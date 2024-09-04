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Burcuna Göre 5 Eylül Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 5 Eylül Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.09.2024 - 20:01

Başak burcundaki yeni ay, bütün burçlarımıza büyük bir neşe getiriyor. Peki aşk konusunda neler bekliyor? Kimler aşkı buluyor, kimler aşka küsüyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 5 Eylül Perşembe aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oğlaklar için bugünün ikili ilişkilerinin pek de iyi geçmediğini görüyorum. Bugün, partnerinle bazı sorunlar yaşayabilir, ortak noktada buluşmakta sorun yaşayabilirsin. Bugün sakin kalmaya dikkat et.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün senin için güzel haberler bekliyorum. İş ilişkilerinin düzene girdiği bugünlerde, işi yerinde ani bir aşk filizlenebilir. Aman, aşkla kariyer karışmasın sakın.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugünlerde psikolojinin biraz bozuk olduğunu görüyorum. Duvarlar üstüne üstüne geliyor, sanki kimse seni anlamıyor. Bugün kendi kendi kalmak ve insanlardan uzak durmak isteyebilirsin.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün sabrının biraz zorlanacağını görüyorum. Partnerin seni darlayabilir, senden çok fazla ilgi bekleyebilir. Sabırlı olmaya dikkat et, aranız bozulmasın.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün sağlık sorunları görüyorum sende. Hatta sevgilinde de. Bu süreçte birbirinize destek olabilir, karşılıklı verdiğiniz değerin ne kadar çok olduğunu görebilirsiniz. Ee ne demişler, hastalıkta, sağlıkta!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün özel hayatınla haşır neşir oluyorsun, başka hiçbir şey umurunda değil. Sevgilinle doya doya vakit geçirecek romantizmi doruklarda yaşayacaksın. Aman sosyal medyadan uzak dur, kem gözler bu güzel gününüzü bozmasın.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün uyumlu olmakta biraz zorlanacaksın. Özellikle partnerin, seni emrivaki durumlarla karşı karşıya getirebilir. Bir aile yemeği, bir arkadaş ortamı...Bugün sinirlerine hakim olmaya çalışsan iyi edersin.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün yeni başlangıçlara hazırsın! Elbette en büyük başlangıç da aşkla olur. Ne yaparsan yap, aşkla yap bugün. Kendini aşkın kollarında bulacağın bugün, mutluluğun daim olacak!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün sakın hızlı karar verme. Bir kişi, senin kalbini çalmak ve hayallerine ortak olmak isteyebilir. Fakat bu güzel vaatlere inanmak seni ilerleyen günlerde hayal kırıklığına uğratabilir.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün Teraziler aklı bir karış havada desek yeridir. Yaşadığın mutluluk resmen ayaklarını yerden kesmiş. Hayallerine kavuştuğun, aşkı bulduğun, huzuru dibine kadar yaşadığın bir gün olacak bugün.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün yalnız kalmak, ilişkilerini gözden geçirmek isteyebilirsin. Son zamanlarda ilişkine dair bazı soru işaretleri var kafanda. Eğer partnerinden biraz uzak kalırsan, kafandaki düşünceleri bir düzene koyabileceksin.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün sevgiline büyük bir özlem duyuyorsun. Planlarınız iptal olmuş, birbirinizden uzak kalmış olabilirsiniz. Fakat bu, sizin aşkınızın söndüğü anlamına asla gelmiyor.

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