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Tarot Falına Göre 29 Aralık Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 29 Aralık Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 29 Aralık Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şimdi gelelim asıl soruya... Dikkatlice düşün ve sadece bir tane karta odaklanıp onu seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Bir süredir, sahip olduğun bazı alışkanlıklarla ilgili detoks yapmaya başlamışsın sevgili okurum. Aslında bunu yapmak çok uzun süredir aklındaymış ancak bir türlü cesaretini toplayamamışsın. İşe yarayacağından emin olabilirsin. Kendine güven olur mu? Bununla beraber, çevrenden birinin de sana sürprizi olacağını görüyorum. Buna şimdiden hazırlıklı olmalısın. Sonucunda o kadar sevineceksin ki :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; “Kaderin Çarkı"

Seçtiğin kart; “Kaderin Çarkı"

Bir süredir, çevredeki insanlardan çekindiğin için bazı isteklerini yerine getiremiyorsun gibi geldi bana. Aslında normalde de baskı kurdukları bu konu, son zamanlarda iyice dikkat etmen gereken bir konuymuş gibi aktarılmaya başlanmış. Bence buna artık 'dur' demeli ve düşüncelerini dışarıya aktarmalısın sevgili okurum. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Adımlarını korkmadan atmalısın. Bol şans diliyorum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin kart; "İmparatoriçe"

Bugün içinde akademik anlamda veya iş hayatında ufak bir sorun yaşayacağını söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Bu konuda, yüz yüze iletişim kurarak sorunu çözeceğini düşünüyorum. Kafanda daha fazla büyütme olur mu? :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı değişiklikler olacak diyebilirim. Bu değişikliklerin sana iyi geleceğine emin olabilirsin. Ayrıca, yakın zamanda da bazı güzel haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin kart; "Yıkılan Kule"

Bir süredir, harcamaların konusunda abartıya kaçabileceğin bir ortam oluşmamasına rağmen eline geçen paranın çok kısa bir sürede bittiğini görüyorsun. Bunun sebebini ise internet ortamından yaptığın alışverişlere ve üyeliklere bağlıyorum. Bence bu konuda biraz daha hassasiyet göstererek harcamalarını yarıya düşürebilirsin. Bununla beraber, arkadaşlarından birinin yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Şeytan"

Seçtiğin kart; "Şeytan"

Geçtiğimiz günlerde seni kim kırdı bilmiyorum ancak o kişinin resmen pişmanlıktan kıvrandığını söyleyebilirim. Bu kişi bir yandan da seninle tekrar konuşabilmek için planlar yapıyor. Onu affedip affetmemeyi ise tamamen sana bırakıyorum. Bence, onu affetmemelisin. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçecek ve çok iyi yerlere geleceksin. Senin adına o kadar mutluyum ki :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Denge"

Seçtiğin kart; "Denge"

Bu aralar, geleceğinle ilgili belirsizlikten dolayı kafanın fazlasıyla karışık olduğunu görüyorum. Bu sorun da ister istemez şu anki hayatına odaklanmanı zorlaştırıyor. Bana soracak olursan, 'an' a odaklanmalı ve geleceğini şekillendirmek için bulunduğun zamanı iyi değerlendirmelisin. Başaracağını biliyorum. Bununla birlikte, adına 'H' harfi olan birinin de seninle bir konu hakkında konuşacağını söyleyebilirim. Bu kişinin kıymetini bilmelisin benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart "İmparator"

Seçtiğin kart "İmparator"

Normalde, kolay kolay morali bozulan ya da kötü olanakları düşünen birisi değilsin ancak son zamanlarda etrafından aldığın negatif enerjiden dolayı ister istemez farklı noktalara da odaklanmaya başlamışsın. Yakında çok daha iyi hissedeceğinin garantisini veriyorum. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart "Güç"

Seçtiğin Kart "Güç"

Bugün, normale göre daha yoğun bir gün geçireceğini söyleyerek falıma başlamak istiyorum. Aslında önceden belli olan programlarına kendini hazırladığını biliyorum ancak gün içinde beklenmedik bir şekilde bazı durumlar gerçekleşecek. Belki de daha güzel olur :) Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalı ve manevi desteğini hissettirmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ay"

Seçtiğin kart; "Ay"

Son zamanlarda, etrafındaki insanlarla iletişim halinde olmana rağmen kendini yalnız hissettiğini görüyorum. Bu histen de yakın zamanda kurtuluyor ve rahata eriyorsun. Bununla beraber, isminde 'L' harfi olan biri seninle konuşmak gün sayıyor! Bence ona bir şans vermelisin. Nedense biraz ön yargılısın bu kişiye. Bunu yapmaman gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart "Güneş"

Seçtiğin kart "Güneş"

Bir süredir yaşadığın sıkıntıdan dolayı yaşadığın alanda ufak tefek değişiklikler yapmak istiyorsun ancak bu konuda kafanda kurduğun planları yerine getirmek için ailenden yardım alman gerekiyor. Sonrasında ise kendini çok daha rahatlamış hissedeceksin sevgili okurum. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç yakın zamanda sona erecek. Biraz daha sık dişini ve 2024'ü bekle :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Genel olarak; hiçbir şey yapmadan, yapsan bile çok ufak derecede efor sarf ederek bazı şeyleri elde etmek istiyorsun ancak bu şekilde istediğin her şeye sahip olamayacağını da iyi biliyorsun. Biraz daha çabayla başaramayacağın hiçbir şey yok, bunu unutma olur mu? Bununla beraber, yakın zamanda içinde bulunduğun maddi sıkıntılar sona erecek. Ayrıca, birtakım taşınma durumları da olabilir :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Uzun süredir çevrendeki insanlardan çekinerek işler yaptığın için bu durumdan fazlasıyla sıkıldığını görüyorum. Bence bugünden itibaren değişikliğe gitmeli ve rahatça hareket etmelisin. Güzel günler yakın! Bununla beraber, uzun zamandır hayalini kurduğun aşkı yaşayacaksın. İnan bana, beklemene değecek sevgili okurum. Mutluluktan ayakların yerden kesilecek resmen! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Turan Çalıklı

O kim kadınmış erkekmiş?!

Turan Çalıklı

Ön yargılı değilim ben isminden tam sipoli versen bileceğim

Turan Çalıklı

Evet aynen öyle arık dur diyeceğim fakat atom bombası gibi patladığında asla hiç bi kimse beni durduramayacaklar