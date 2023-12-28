Tarot Falına Göre 29 Aralık Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?
Tarot Falına Göre 29 Aralık Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?
Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)
Bakalım 29 Aralık Cuma günü senin için nasıl geçecek?
Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?
Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!
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Şimdi gelelim asıl soruya... Dikkatlice düşün ve sadece bir tane karta odaklanıp onu seç...
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O kim kadınmış erkekmiş?!
Ön yargılı değilim ben isminden tam sipoli versen bileceğim
Evet aynen öyle arık dur diyeceğim fakat atom bombası gibi patladığında asla hiç bi kimse beni durduramayacaklar