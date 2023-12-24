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Tarot Falına Göre 25 Aralık Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 25 Aralık Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 25 Aralık Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Hayatın boyunca sürekli yanında olduğunu düşündüğün birisiyle bir süredir ayrı kalmışsınız ve artık sanki ona karşı tamamen duyarsızlaştığını hissediyorsun. Fakat o kişinin, bu günlere kadar sana kattıklarını unutmamalısın. Hayatı bu şekilde deneyimliyoruz sonuçta değil mi? Bunu kabullenmek ve yolumuza devam etmek gerekiyor. Bununla beraber, yakın zamanda kariyerinde bir gelişme yaşayacaksın diyebilirim. Bu gelişme, çok daha iyi yerlere gelmene vesile olacak. Bakalım neler yaşanacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Geçmişte birini kırdığını ve bu davranışı çok daha sonra fark ettiğini görüyorum. Aslında başta senin gösterdiğin tavrın o kadar da ağır olmadığını düşünüp adım atmamışsın sevgili okurum. Fakat, sonrasında cümlelerinden kötü anlamlar çıkarılabileceğini görmüşsün. Bana soracak olursan, adım atmak için geç değil. Ondan özür dilemek gerekiyor. Zaten seni affedecektir. Ayrıca, yakın zamanda da bazı güzel haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son günlerde havalardan dolayı fazlasıyla modunun düşük olduğunu görüyorum. İnan bana, hepimiz aynı ruh halini paylaşıyoruz. Yaz gelsin demekten alıkoyamıyorum kendimi. Sanırım biraz daha dişimizi sıkmamız gerekecek :) Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmelerin olacağını söylemem gerekiyor. Ay o kadar heyecanlandım ki! Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlarda, arkadaşlarından biraz uzaklaşmış olsan da iletişimi tamamen koparmadığını görüyorum. Bu mesafe neden girdi aranıza inan bilmiyorum. Senden bu konuda bir adım atmanı istiyorum. Onları aramayı ihmal etme :) Bununla beraber, geçmişte hayatında olan bir kişinin seninle tekrar iletişim kurmaya çalışacağını görüyorum. Bence hayatına onsuz devam etmen senin için en doğrusu olacak. Tabii son karar senin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün ailenle ilgili birtakım problemler yaşayabilirsin. Ailenin seni çok fazla sıktığını düşünüyor olabilirsin ancak sonrasında, aslında senin iyiliğin için böyle davrandıklarını anlayacaksın. Bence aranızda yaşanan problemleri onlarla paylaşabilirsin. İçinde tutup kendini huzursuz hissetmene hiç gerek yok değil mi? Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Havaların soğuması ile beraber hasta olmak çok kolay. Ayrıca, kariyerinde de birtakım gelişmelere hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Artık yeni aşklara yelken açman gerektiğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Etrafında sürekli kavga ve kaos yaşandığını görüyorum. Fakat, artık buna kısa bir ara verecek ve tüm odağını ilişkine vereceksin. Oh be! Bununla beraber, çevrenden birinin sana güzel bir haberi olacak diyebilirim. Bu habere ailen de çok sevinecek! Ay o kadar heyecanlandım ki. En güzelleri olsun :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Kimin ne dediğini çok önemsememen ve tamamen kendi isteklerinle yaşaman gerektiğini düşündüğün bir gün olacak. Bana soracak olursan da insanları biraz daha az düşünmelisin sevgili okurum. Önceliği kendine vermen gerekiyor. Unutma, bu bencillik değil :) Bununla beraber, maddi açıdan birtakım sıkıntılar yaşayacaksın. Kendine bir bütçe planı oluşturman bu aşamada sana katkı sağlayacaktır benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Neden olduğunu tam olarak anlayamadım ancak bu dönem kendini hiçbir şey yapamayacakmış gibi hissediyorsun. Motivasyon konusunda büyük sorunlar yaşadığın bu günlerin artık geride kalacağını belirtmek istiyorum sevgili okurum. Biraz daha sabırlı ol lütfen :) Bununla beraber, son dönemlerde arkadaşlık ilişkilerinde bazı sorunlar yaşamışsın. Biraz daha alttan almayı öğrenmen gerekiyor bence. Ayrıca, maddi açıdan da rahata ereceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Kartı açar açmaz aldığım enerjiye göre aklımdan geçen ilk cümle 'Kim bilir nasıl sorunlarla uğraşıyorsun sen' oldu sevgili okurum. Umarım, en kısa zamanda kendini çok daha iyi hissedersin. Benimle paylaşmak istersen, buradayım :) Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceksin. Başarılarının devamını dilemek istiyorum. Adımlarını korkmadan atmalısın benden söylemesi. Kendine güven olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Geçmişte, döneceğinden adın gibi emin olduğun birinin seni yanıltması fazlasıyla etkileyici olmuş. Aslında daha öncesinde birkaç kez ayrılığınız olmuş ancak geldiğiniz son nokta hep birbiriniz olmuşsunuz. Bana soracak olursan, biten bir ilişkinin tekrar aynı samimiyete dönmesi çok zor. Bence artık kendi yoluna bakmalı ve hayatına devam etmelisin. Hem çok daha iyi ilişkiler bekliyor seni! Bana güven :) Ayrıca, maddi açıdan da içinde bulunduğun durum kısa süre içinde düzelecek. Senin adına mutluyum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugüne kadar arkadaş ortamında sürekli bir değişim olduğunu görüyorum sevgili okurum. Aslında başta bu duruma çok fazla takılıyormuşsun ancak sonrasında böyle yaparak sadece kendini üzdüğünün farkına varmışsın. Hayatın akışına odaklanmalı ve kendini üzmemelisin. Bununla beraber, aşk hayatında bazı gelişmeler olacak. İsminde 'S' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Bence ona bir şans ver olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son derece yoğun geçen bir haftanın ardından artık nihayet kendine de vakit ayırmaya başlayabileceksin. Bunu başarabildiğin için çok mutluyum. Bununla beraber, kendinde de birtakım değişikliklere gideceksin sevgili okurum. Sonucunda ise kendini çok daha iyi hissedeceksin. Bu saç veya tarz değişikliği olabilir. Ayrıca, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Bol şans diliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Turan Çalıklı

O kim. İsminden tiyo versen iyi olurdu aslında

Turan Çalıklı

Eski aşklara kalbimde yer yok bundan emin olabilirsin🤝 👍 yeri aşklara yelken açarken bundan bi daha bahsetme

Turan Çalıklı

Onlar hiçbir zaman iyiliğimi istemez istemedide