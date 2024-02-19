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Tarot Falına Göre 20 Şubat Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 20 Şubat Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 20 Şubat Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, söylediklerinin farklı noktalara çekilerek anlam karışıklığına sebep olabilir gibi geldi bana. Çevrendekilerin yanlış anlamasına müsaade etmeyecek cümleler kurmaya özen göstermen gerekiyor sevgili okurum. Bununla birlikte, özel hayatındaki bir sorunu kafana çok takmışsın diyebilirim. Senden biraz daha akışa odaklanmanı istiyorum. Sevdiğin şeyleri yapmak bu süreçte sana fayda sağlayacaktır. Kendine öncelik ver olur mu? Bu bencillik değil :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, gün içinde yakın çevrende yaşanacak bir gerilim seni de etkileyecek diyebilirim. Sevdiğin insanların kavga ettiğini görmek seni son derece üzdüğü için tartışan arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışabilirsin. Bana soracak olursan, pek fazla fikir belirtmemelisin. Suçlu sen olma sonra :) Bununla birlikte, maddi olarak içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Senden kendine bir bütçe planı oluşturmanı istiyorum. Oldukça faydası olacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, sabahın erken saatleriyle beraber biraz hüzünlü ve gergin hissedeceksin. Günün ilerleyen saatlerinde üzerindeki bu enerjiden kurtulacaksın ancak akşam saatlerinde bir tartışmaya girmenin mümkün olduğunu görüyorum. Olabildiğince sakinliğini koruman gerekiyor. Uyarımı yapayım da ben :) Bununla birlikte, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak gibi geldi bana. Onu ihmal etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, günün ilk saatlerinde kendini biraz kötü hissedebilirsin. Dışarı çıkıp yürüyüş yapmaya ne dersin? Bence kendini çok daha iyi hissedeceksin. Hava almak iyidir, hava durumuna rağmen :) Bununla birlikte, maddi olarak kendini birtakım kalıpların içine sokmuşsun gibi geldi bana. Bu kalıplar da gittikçe seni sıkmaya, daraltmaya başlamış. Bu kadar mükemmelliyetçi olmaman gerekiyor sevgili okurum. Kendini rahatlat lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Son zamanlarda biraz gergin olduğunu görüyorum sevgili okurum. Bana soracak olursan, kendine daha fazla vakit ayırmalı ve biraz gevşemeye bakmalısın. Her zaman aynı ruh halinde olacaksın diye bir kaide yok zaten. Bunları yaşaman da çok normal :) Bu sürecin geçici olduğunu kendine hatırlatmalısın. Bununla birlikte, devlet dairesinde bir işin olacak ancak zamanlama sorunundan dolayı bu işi biraz daha ertelemen gerekecek. Ne kadar erken halledersen o kadar iyi bence. Kafan rahatlamış olur hem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Genel olarak duygusal ve sezgileri güçlü bir yapın var diyebilirim. Çevrendeki kişilerin fikirlerine değer veren, sevilmek isteyen birisin. Bu hafta seni kalbinden

vuracak birisiyle tanışabilirsin. Daha fazla spoiler vermek istemiyorum, yaşayarak görelim :) Bununla beraber, kariyerinde de bazı gelişmeler yaşanacak. Önüne çıkacak engelleri kolayca aşacağından emin ol. Güzel günler pek yakın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Geçmişte kafana takılan bir konu, bugünle birlikte tekrar gün yüzüne çıkabilir gibi geldi bana. Yakın arkadaşların arasında bu konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirebilirsin. Konuşma sonrası kafandakiler daha da net oturacak diyebilirim. Oh be! Şimdiden rahatladım :) Bununla birlikte, isminde 'S' harfi olan birinin sana karşı duyguları olduğunu görüyorum. Bence ona bir şans ver. Mutlu olacağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, sabahın ilk saatlerinde enerjin biraz düşük olacak ancak gün içinde yapılacak şeyler konusunda aktif bir rol oynayacağın için enerjini tekrar toparlayabileceksin. Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşayacaksın gibi geldi bana. Uzun zamandır hayalini kurduğun aşk, bu aşk :) Bununla birlikte, sağlıkla alakalı sorunlar yaşadığın bir döneme giriyorsun. Yediklerine dikkat etmeli ve hareketsiz kalmamalısın benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bir süredir kendini pek iyi hissetmiyorsun gibi geldi bana. O zaman müjdemi isterim! Kendini çok daha huzurlu hissedeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Her şey yoluna giriyor sevgili okurum :) Bununla birlikte, genel olarak herkesin iyi bir yanı olduğuna inanan birisin. Bu yüzden de diğer insanları kendin gibi görüyorsun. Ancak, çevrende sandığın kadar iyi insanlar bulunmuyor. Bunu söylediğim için üzgünüm. Lütfen bana kızma olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bu dönem, geçmişte ertelediğin işlerden dolayı çok fazla sıkışacaksın ancak sakin davranıp bunların üstesinden gelmeye bakmalısın. Emeklerinin karşılığını alacağına inanıyorum ben :) Bununla birlikte, ailen ile ilgili tartışmaya yol açacak beklemediğin bir olayla karşılaşabilirsin. Biraz sakinliğini koruman gerekiyor. Gereksiz yere kalp kırmanın da bir anlamı yok değil mi? Sonrasında da pişman olmamış olursun hem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Eğitim ve iş hayatındaki azmin herkesin dikkatini çekiyor. Çabalarının sonucunu her seferinde güzel bir şekilde alıyorsun. Ancak, özellikle akraban olacak bir kişinin gözü hep sende sevgili okurum. Bu kişiye dikkat etmelisin. İsminde 'F' harfi var. Bununla birlikte, aşk hayatın ile birtakım sıkıntılar yaşıyorsun. Aklındaki kişiye bir türlü duygularını açamıyorsun. Bunu daha fazla kendinde tutma ve dışarıya çıkar :) Tabii ki bu süreçte de her türlü olasılığı göz önüne alman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Son zamanlarda, kendini bunalmış ve çaresiz hissediyorsun diyebilirim. Kafandaki soru işaretleri sanki seni yiyip bitiriyor. Ancak yakın zamanda kendini ferahlamış hissedeceksin. Bunda yakın çevrenden birinin de oldukça etkisi olacak. O kişinin kıymetini bilmelisin :) Bununla birlikte, önüne bazı fırsatlar çıkacak. Bunları iyi değerlendirmen gerekiyor. Ayrıca, yakın zamanda da bazı taşınma durumları söz konusu olabilir. Endişeye kapılmamalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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