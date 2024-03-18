Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 19 Mart Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 19 Mart Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 19 Mart Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Gerek okul hayatın gerek aşk hayatın senin kafanı çok karıştıracak gibi geldi bana. Bu yüzden bu dönem bir şey hakkında karar alırken daha temkinli davranmalısın. Eğitim hayatında önemli bir karar verebilirsin, bu sebeple bir karar vermeden önce güvendiğin birine danışmalısın. Sana yararı olacaktır. Bununla beraber, önümüzdeki haftalarda bir yolculuğa çıkabilirsin. Gideceğin yerde senin yolunu uzun zamandır gözleyen biri var. Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçtiğimiz günler senin için oldukça yoğun ve yorucuydu ama neyse ki bu dönemde bir ferahlama yaşayacaksın. Bütün sıkıntılarını ve dertlerini kafandan atacak, yeni gelişmeler deneyimleyeceksin. Güzel günleri yaşamana çok az kaldı! Biraz daha sabret :) Bununla beraber, bugün eski sevgilinle bir görüşme yaşayabilirsin. Bu seni heyecanlandıracak gibi geldi bana. Ama doğru adımlar atmaya dikkat et olur mu? Sonrasında pişman olmanı istemem. Bana soracak olursan, yelkenleri suya indirmemelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bu dönem iş hayatınla ilgili yeni gelişmeler yaşayacak ve çok mutlu olacaksın. Bu gelişmelerle birlikte parasal anlamda rahata kavuşacaksın. Oh be! Senin adına çok mutluyum. Bununla beraber, eski arkadaşlarına ve akrabalarına dikkat etmelisin. Bu güne kadar seni arayıp sormayanlar bu günlerde seni fazlasıyla meşgul edebilirler. Art niyet olacağını da maalesef söylemem gerekiyor. Keşke herkes senin gibi olsa sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün yeni ortamlara girecek ve aklını başından alacak birisiyle

tanışacaksın. İlk başta oldukça soğuk davransa da daha sonra sana karşı olan

duygularını açığa vuracak ve sen çok şaşıracaksın. Kısacası aşk hayatınla

ilgili güzel gelişmeler olacak. İsminde de 'A' harfi var :) Bununla beraber, maddi açıdan birtakım zorluklar yaşıyorsun. Senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Yakın zamanda kariyerinde birtakım gelişmeler olacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçtiğimiz günlerde arkadaş grubu ile yaşadığın bazı tartışmalar senin canın çok sıkmış. Bu da gündelik hayatındaki enerjini etkilemiş gibi görünüyor. Bugün bu buzları eriteceğin bir gün olacak. Bununla birlikte, sevdiğin bir insan ile aranda bir bağ oluşacak diyebilirim. Aranızdan birinin yaşadığı üzücü bir olay tekrar konuşulacak ve bu da ikinizin birbirinize kendinizi açmanıza neden olacak. Ayrıca, yakın zamanda güzel bir haber alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün mantığını geride bırakıp tamamen duygularınla hareket edeceğin bir gün yaşayacaksın. Bu nedenle de enerjinin biraz daha yüksek olacağı bir gün olacak. Alacağın kararlar konusunda ikilemlere düşebilirsin. Bununla birlikte, gelecek ile ilgili kaygıların var ve bu da seni biraz dalgın bir hale getiriyor. Bugün kafanı biraz daha toplaman gerektiğini fark edecek ve işlerini yoluna koymak için aradığın motivasyonu bulacaksın. Başaracağına inancım tam! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Yeni tanıdığın insanlardan bazılarına karşı büyük ön yargılar içindesin diyebilirim. Bu da senin o ortam içinde rahat hissedememene neden oluyor. Bugün o insanlarla arandaki bağı kuvvetlendireceğin anlar yaşanacak. Boşuna bu düşüncelere girdiğini anlayacaksın. Bununla birlikte, sağlık konusunda diş ile ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Aksattığın bazı kontroller var bunları da en kısa süre içinde halletmeye bakmalısın. Sonrasında pişman olmanı istemem sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Maddi olarak çok zor dönemlerden geçiyorsun. Bir yerden tutsan bir yerden gidiyormuş gibi geliyor. Bugün, bu konuyla ilgili bir aksiyon alman gerektiğini fark edecek ve bunun için de belli planlamalar yapacaksın. Bununla birlikte, kalbinin derinlerinde affetmek isteyip ama buna bir türlü cesaret edemediğin biri var gibi. Bu insan ile kısa bir süre sonra görüşebilirsiniz. Ayrıca, ailenden birinin de seninle konuşma yapacağını görüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Kendini bu aralar fazla sıkmışsın ve bu da bedenen seni yormaya başlamış. Bu nedenle gün içinde baş ağrılarının arttığını fark etmişsindir. Artık bir şeyleri çözebilmek için kendinle savaş içinde olmaman gereken bir döneme giriş yapıyorsun. Bununla birlikte, sevdiğin bir insan ile ilgili kafanda bazı soru işaretleri oluşmaya başlamış. Bu da senin ona karşı olan tavrına yansıyor. Her şeyi açık bir dille konuşmak için son derece uygun bir gün. Bu şekilde devam etmeyeceğini biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Karşındaki kişiyi incitmemek için bir şeyleri genellikle içine atıyorsun ama bu da sonuç olarak yanlış bir duruma sürüklüyor aranızdaki iletişimi. Bugün, her şeyi açık açık ama kırıcı olmadan paylaşman gereken bir gün olacak. Umarım beklediğin gibi dönüşler alırsın. Bununla birlikte, ailenle vakit geçirmen gereken ama bir türlü fırsat yaratamadığın günleri geride bırakmışsın. Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Geçmişte seni yaralayan bir insan seninle tekrar iletişime geçmek için fırsat kolluyor desem yeridir. Sen çevrendeki insanlara çok fazla değer veriyorsun ama bu değeri kullanmayı bilmeyenleri de çevrende tutmuyorsun. Bununla birlikte, maddi olarak bir rahatlama yaşayacaksın ama giderlerini iyi değerlendirmen gerekiyor. Aman dikkat! Sonrasında pişman olmanı istemem. Ayrıca, yakın zamanda taşınma durumu söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün gireceğin bir tartışma günün ilk saatlerinde seni biraz üzebilir. Sevdiğin insanlarla tartışmak seni yoruyor. Sonuç olarak konu tatlıya bağlansa bile neden böyle bir tartışma yaşandı diye düşüneceksin. Yapacak bir şey yok maalesef :) Bununla birlikte, son zamanlarda sırtında çok fazla yük var gibi hissediyorsun ve bu da seni bitkinleştiriyor. Kafanı dinlemek ve biraz bu kalabalıktan uzaklaşmak istiyorsun. Bugün, kendini bu konuyla ilgili yeni bir plan yaparken bulabilirsin. Senin adına sevindim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?