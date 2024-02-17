Tarot Falına Göre 18 Şubat Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bugün, yakın bir arkadaşının karşılaştığı üzücü olay konusunda biraz daha dikkatli davranman gereken bir gün olacak. Hassas ve zorlu geçen bir süreçten çıktığın için bu durumdan etkilenme potansiyelini de bir o kadar yüksek görüyorum. Her şey gelip geçici, bunu da unutmaman gerekiyor. Bununla birlikte, yakın zamanda ailen ile yaşadığın tartışmanın etkileri de gün içinde azalmaya başlayacak. Kendini rahatlat olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️