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Tarot Falına Göre 18 Şubat Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 18 Şubat Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 18:17

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Şubat Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin kart; "Ölüm"

Seçtiğin kart; "Ölüm"

Bugün, sana karşı duygularını açmaktan çekinen bir kişinin en sonunda tüm cesaretini toplayarak seninle konuşacağını görüyorum sevgili okurum. Bu durumla birlikte yeni heyecanlar yaşayabilirsin. Bence kendini kasmamalı ve 'an' a odaklanmalısın. Bakalım neler olacak? :) Bununla birlikte, akşam saatlerinde uzun zamandır görüşmediğin bir arkadaşınla karşılaşabilir ve güzel bir sohbet gerçekleştirebilirsin. Geçmişi yad edeceksiniz beraber. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün oldukça yoğun bir sürece gireceğini gördüğümü söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Okul hayatın, iş hayatın veya arkadaş ortamında birtakım zorluklar yaşayabilirsin. Senden biraz sabırlı olmanı ve temponu düşürmemeni istiyorum. Her şeyi yoluna gireceğine inancım tam! Bununla birlikte, aşk hayatında da gelişmeler olacağını görüyorum. Sana şimdiden mutluluklar sevgili okurum! Kalbinin sesini dinle olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün ailenle ilgili birtakım problemler yaşayabilirsin. Ailenin seni çok daralttığını düşünüyor olabilirsin ancak sonrasında aslında iyiliğin için yaptıklarını anlayacaksın. Bu sebeple cümlelerini seçerek konuşmalısın. Sonrasında pişman olmanı istemem. Bununla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor diyebilirim. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Artık çoğu şeye mantık ile yaklaşmaktan çok sıkılmışsın ve hayatında yeni heyecanlar istiyorsun. Bugün, atacağın adımlarda biraz daha duygusal olmanı öneriyorum sevgili okurum. Artık mantığını biraz geri plana atman gerekiyor. Korkma lütfen :) Bununla birlikte, sağlığına dikkat etmen gereken bir döneme giriyorsun. Kendini bu kadar yormamalısın. Aksi takdirde bazı sorunlar yaşayacaksın benden söylemesi. Bunu istemezsin değil mi? Doktoruna danışarak takviye almanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, yakın bir arkadaşının karşılaştığı üzücü olay konusunda biraz daha dikkatli davranman gereken bir gün olacak. Hassas ve zorlu geçen bir süreçten çıktığın için bu durumdan etkilenme potansiyelini de bir o kadar yüksek görüyorum. Her şey gelip geçici, bunu da unutmaman gerekiyor. Bununla birlikte, yakın zamanda ailen ile yaşadığın tartışmanın etkileri de gün içinde azalmaya başlayacak. Kendini rahatlat olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün hayatını değiştirecek o insanla karşılaşabileceğinin müjdesini vererek falımıza başlamak istiyorum sevgili okurum. Sevgilin varsa da bugün ilişkinizin dönüm noktası olacak bir olay yaşayacaksınız. Ay çok heyecanlı! Bununla birlikte, kariyerinde karşına bazı engeller çıkabilir gibi geldi bana. Pes etmediğin takdirde ise her şeyi yoluna koyacaksın. Biraz daha sık dişini. Her şeyin doğru bir zamanı var :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Geçtiğimiz günlerde canını sıkan birisi olmuş ancak bugünle birlikte o kişiyle aranı biraz daha düzelteceğini söyleyebilirim. Son zamanlarda her şeyi kafana takıyor ve kendini gereksiz yere üzüyorsun. Bunu yapman da sana psikolojik açıdan zarar veriyor. Bunu bir şekilde dizginlemen gerekiyor. Bununla birlikte, gün içinde hiç beklediğin birisinden beklemediğin bir haber alabilirsin. Bu haber, seni fazlasıyla mutlu edecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Son zamanlarda geçmiş ilişkilerinden olan birine karşı bir şeyler hissettiğini görüyorum ancak bu durumun geçici olduğunu belirtmem gerekiyor. Yani çok klişe olacak ancak exten next olmuyor. Sen en iyisi önüne bak, geçmiş geçmişte kalsın. Sonrasında yine aynı şeyleri yaşama :) Bununla birlikte, gün içinde de arkadaşlarından birinden güzel bir haber alacaksın diyebilirim. Mutluluktan havalara uçacaksın resmen! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Son zamanlarda sıkılan ve daralan ruhunun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirterek falımıza başlamak istiyorum. Bu yüzden bugün sadece kendine zaman ayıracaksın. Kendine döndükten sonra ise çok daha huzurlu hissedeceksin. Oh be! Ben buradan rahatladım :) Bununla birlikte, uzun zamandır kendini hep mantık çerçevesinde hareket etmek için koşullandırmışsın. Bence buna 'dur' demenin vakti gelmiş. Akışa bırak kendini lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Etrafında seni çekemeyen insanların olduğunun farkındasın ve kendini böyle insanlardan soyutlamaya karar vermişsin. Seni üzen ve değersiz hissettiren insanları etrafından yok etmeyi hedefliyorsun. E çok da iyi yapıyorsun. Kendine her zaman öncelik vermelisin. Bu senin hayatın :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Bir iş teklifi alacaksın. Çevrendeki insanlara danışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün gireceğin ortamda herkes tarafından en çok ilgiyi çeken kişi sen olacaksın. Artık enerjinden midir bilmiyorum ancak ortamda tanışacağın biriyle birlikte yeni duygular yaşayacaksın. Gelişmeler için beni haberdar etmeyi unutma :) Bununla birlikte, kendine bazı değişiklikler yapacağını görüyorum. Bu tarzında veya saç stilinde bir değişiklik olabilir. Sana çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, biraz kötü haberler alabileceğin konusunda ufak bir uyarı yaparak falımıza başlamak istiyorum ancak bu kötü haberin uzun soluklu bir etkisi olmayacağını da belirtmem gerekiyor. Bu sebeple kendini strese sokmamalı ve dizginlemelisin. Güzel günler yakın! :) Bununla birlikte, bugün şiddetli baş ağrısı yaşaman mümkün. Gürültülü ortamlardan kaçınman gerekiyor. Bol su tüketmeyi de ihmal etme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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