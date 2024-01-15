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Tarot Falına Göre 16 Ocak Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 16 Ocak Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 16 Ocak Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Gün içinde, karşılaşacağın yeni bir olaya karşı ön yargılı ve eski düşüncelerine bağlı olduğun için kabullenmekte ya da benimsemekte zorluk çekebilirsin. Fakat, bu konuda, perspektifini olabildiğince geliştirmelisin. Bunun sana faydası olacağını biliyorum. Hiçbir şey kolay değil, bunu unutmamalısın. Bununla beraber, bugünden itibaren çevrenden olan birinin ilgisini daha belirgin olarak hissedeceksin. Bu ilginin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bugün, duygularının ve içgüdülerinin nokta atışı yaptığın bir gün yaşayacaksın diyebilirim. En basit kararlarında bile içgüdülerini dinleyerek ne kadar haklı olduğunu gördükten sonra sen de şaşkınlığını gizleyemeyeceksin. Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğini biliyorum. Sadece biraz daha zamana ihtiyacın var. Kendine bu zamanı tanımalı ve pes etmeden yoluna devam etmelisin. Hiç kimse mükemmel değil. Bu sebeple, mükemmel olma çabasından vazgeçmen gerekiyor. Bu sadece seni yoruyor sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Son zamanlarda, modunda bir düşüş yaşadığını görüyorum sevgili okurum. Artık havaların etkisi midir yoksa içindeki sıkıntı mıdır bilmiyorum ancak sürekli uyumak istiyorsun. Bu şekilde devam etmemen gerektiğini söylemek istiyorum. Aksi takdirde kendini olumsuz anlamda etkilemeye devam edeceksin. Bunun olmasını istemiyorum. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. Bu süreçte kalbinin sesini dinlemen gerekiyor benden söylemesi. Mantığını bir kenara bırak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, gönül işleri açısından çok da memnun kalmayacağın bir gün olacak diyebilirim. Birine çok fazla değer veriyorsun ancak karşılığını aynı şekilde alamıyorsun. Bence biraz geri adım atmalı ve olacakları izlemelisin. En güzelleri seni bulacak zaten sevgili okurum. Bu sebeple, karşındaki bir adım atmazsa da çok takılma ve önüne bak :) Bununla birlikte, gün içinde yürüyüşe çıkabilir veya arkadaşlarınla kahve içebilirsin. Sana iyi geleceğini düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Sabır, gün içinde önüne çıkan tüm engellere karşı kullanabileceğin silahın olacak. Bu sayede, hayatındaki gereksiz her şeyden de yavaş yavaş kurtulduğunu göreceksin. Bu kadar sabırlı olabildiğin için seni tebrik etmek istiyorum. Herkes bunu başaramıyor sonuçta. Ayrıca, aşk hayatının da biraz durgun olduğunu görüyorum. Şubat ayının ikinci haftası itibariyle de bu konuda bir gelişme yaşayabilirsin. Biraz daha sık dişini :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, nedendir bilmiyorum ancak aşırı dozda bir cesaret gördüm sende. Aman diyeyim bu konuda gözünü karartıp çevrendekilere zarar verme. Sonrasında pişman olmanı istemem. Bu cesaretinin bazı korkularınla yüzleşme açısından sağlayacağını bir duruma döndürebilirsin. Önemli olan cesareti nasıl kullanacağın :) Bununla beraber, maddi açıdan biraz sıkıntıda olduğunu biliyorum. Eline bir miktar para geçecek. Oh be! Senin adına o kadar rahatladım ki... Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün; çalışıyorsan patronundan, akademik hayatını devam ettiriyorsan da öğretmeninden haber alabilirsin sevgili okurum. Bu haberle birlikte, seni daha güzel bir gelecek bekliyor diyebilirim. Güzel günler pek yakın! Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak. İsminde 'Z' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Bence ona bir şans vermelisin. Ön yargılarını bir kenara bırak lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, başına gelecek absürt olaylardan dolayı sinirlerinin bozulabileceğini söylemek istiyorum sevgili okurum. İçinden; 'Her şey beni mi bulur?' diye şöyle bir geçireceksin. Evrene güzel enerji vermeni ve iyi düşünmeni istiyorum senden. Bu süreçte seni olumsuz etkileyen insanları hayatından çıkarmalı ve sevdiğin şeyleri yapmalısın. Tabii benimkisi sadece bir tavsiye :) Ayrıca, kariyerinde de birtakım gelişmeler yaşanacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, huzur ve başarıyla birlikte mutluluğun nihayet sana ulaşacağını söylemek istiyorum sevgili okurum. Uzun süredir bitmesini beklediğin olaylar iyi bir şekilde sonuçlanacak :) Bununla beraber, yakın bir arkadaşın yakın zamanda sana sürpriz yapmak istiyor. Bu kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Sana o kadar çok değer veriyor ki. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gereken bir sürece giriyorsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Son zamanlarda, etrafındaki kişilerin anlayışsızlığından dolayı omuzlarına binen sorumlulukların bir nebze de olsa azaldığını göreceğin bir gün yaşayacaksın. Bu his sana kendini çok iyi ve hafiflemiş hissettirecek sevgili okurum. Bununla birlikte, sağlığına dikkat etmen gerektiğini söylemek istiyorum. Birtakım mide sorunları ile karşı karşıya kalman mümkün. Yediklerin konusunda biraz daha hassas olman gerekiyor bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Bugün senin için yoğun bir gün olacak ancak gün içinde kendine de zaman ayırmaya dikkat etmeni istiyorum. Hayatta, sürekli başkalarının gönlünü yapmak olmaz sonuçta değil mi? Önceliği her zaman kendine vermelisin. İnan bana, bu bencillik değil :) Bununla birlikte, kariyerinde bazı aksaklıklar yaşıyorsun. Fakat bunun yoluna gireceğini biliyorum. Bir terfi alman da söz konusu olabilir. Bakalım neler yaşanacak? Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün yaşayacağın şeylerin canını sıkabileceği bir gün geçirebilirsin ve gün içinde çok sevdiğin insanlardan ayrı kalmak zorunda kalabilirsin. Biraz sabırlı olmalısın. Yoluna girecek her şey zaten :) Bununla birlikte; birkaç gün içinde de çevrenden birinin sana güzel haberleri olacak diyebilirim. Ayrıca, yakın zamanda da bir taşınma durumu ile karşı karşıya kalabilirsin. Bu değişim sana iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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