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Tarot Falına Göre 12 Şubat Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 12 Şubat Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 12 Şubat Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, geçmişte yaşadığın birtakım sorunları tekrar gözden geçirmek isteyebilirsin ancak bana soracak olursan bu konuda geçmişi geçmişte bırakmalısın. Geriye getiremeyeceğin şeyler konusunda kendini yıpratmamalısın. Ben senin iyiliğini düşünüyorum sevgili okurum. Bununla birlikte, kariyerinle ilgili yaşadığın sorunları çözmek için düşünecek bolca vaktin olacak. Biraz akışına bırakmalı ve bu konuda kendini rahatlatmalısın. Her şey yoluna girecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, geçmişinle ilgili durumlar tekrar ortaya çıkabilir. Uzun zamandır görüşmediğin biriyle tekrar iletişime geçebilirsin. Ancak, bu kişinin iyi niyetini sorgulaman gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında pişman olmanı istemem. Bence hayatından çıkan insanlar geçmişte kalmalı. Son karar yine senin tabii :) Bununla birlikte, aşk hayatında da yakın zamanda bazı gelişmeler yaşayacaksın. Uzun zamandır hayalini kurduğun aşk bu aşkmış resmen! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Kendine koyduğun büyük hedefler için artık biraz daha çaba göstermeye hazır hissediyorsun diyebilirim. Bu nedenle enerjini düşürecek her şeyden uzak durman gerektiğinin de farkındasın. Bununla beraber, ailenden birinin sana sürprizi olacağını görüyorum. Sonucunda ise çok sevineceksin. Ayrıca, arkadaşlarından biri sana güzel haberlerle gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Zamanında etkilendiğin ancak aranızda bir şeyler geçmeyen biriyle tekrar bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Bu karşılaşma aranızdaki enerjinin tekrar uyuşmasına neden olabilir. Bence tüm yelkenleri suya indirme sevgili okurum. Ben uyarımı yapayım da :) Bununla birlikte, son zamanlarda hayalini kurduğun o şeyi sonunda alacaksın. Şimdiden güle güle kullan diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, uzun süredir görüşmek isteyip de görüşemediğin bir arkadaşından haber alabilirsin gibi geldi bana. Bu görüşmenin sana oldukça iyi geleceğini düşündüğüm için görüşmeyi ertelememeni öneriyorum sevgili okurum. Bununla birlikte, sağlığına da dikkat etmen gereken bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Birtakım mide problemleri ile karşılaşabilirsin. Yediklerine dikkat etmen gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, gün içinde arkadaşlarınla yapacağın bir görüşme sana çok iyi gelebilir. Bu nedenle kendini eve kapatmamanı öneriyorum. Yakın arkadaşlarının seninle paylaşması gereken şeyler var gibi geldi bana. Onun bazı problemlerini beraber sırtlayabilirsiniz. Aranızdaki bağ daha da kuvvetlenecektir :) Bunlarla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Bir iş teklifi alacaksın. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, yakın arkadaşlarından biri ile fikir uyuşmazlığına düşebilirsin. Ancak bu durumda her zaman sakin kalmalı ve aranızdaki iletişimi en iyi şekilde kullanmalısın. Aksi takdirde gereksiz yere kalp kırabilirsin. Herkesin fikirleri aynı olacak diye bir kaide yok sonuçta. Bir elin beş parmağı bile bir değil. Bununla birlikte, aşk hayatın biraz durgun gibi geldi bana. Senden biraz sabırlı olmanı istiyorum. Her şeyin doğru bir zamanı var değil mi? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Artık yeni başlangıçların seni beklediğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Yavaş yavaş hayatının o depresif havasından kendini kurtaracaksın ve bunda en büyük rolü yakın zamanda tanışacağın insan üstlenecek. Ay belki aranızda yeni bir aşk doğar? Bakalım neler olacak? :) Bununla birlikte, bugün şiddetli baş ağrısı yaşaman mümkün. Senden gürültülü ortamlardan uzak durmanı istiyorum. Su içmeyi de ihmal etme lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Geçmişte, güvendiğin bir insanın ihanetine uğraşmışsın ve bu da senin güven duygunu zedelemiş diyebilirim. Artık kimseye güven duymadan arkadaşlık kuruyorsun ve bu durum da içten içe seni üzüyor. Bence bu şekilde düşünmemelisin. Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Sakın pes etme, yola devam! Ayrıca, yakın zamanda çok güzel haberler alacağının da müjdesini vermeliyim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Tüm sıkıntılarını önüne almış hayatına devam etmeye çalışıyorsun. Sen çabaladıkça sanki hayat daha da üstüne geliyor gibi hissediyorsun. Ancak bu dönemin de geçeceğini belirtmem gerekiyor sevgili okurum. Unutma, zaman her şeyin ilacı. Canını sıkma olur mu? :) Bununla birlikte, ailen ile son zamanlarda kopukluk yaşamışsın ve içten içe bu duruma üzülmüşsün. Bu durumu onlarla konuşabilir ve aranızda olan sorunu çözebilirsin. Her şey yoluna girecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süredir üstüne gelen, seni zorlayan her şey yavaş yavaş çözülmeye başlıyor diyebilirim. Senin adına o kadar mutluyum ki. Bununla birlikte, kalbindeki insana karşı olan hislerin her geçen gün biraz daha artıyor ve bunun sen de farkındasın. Duygularını onunla paylaşmaya ne dersin? Bu kötü bir şey değil :) Ayrıca, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılı süreç sona eriyor! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Kendine itiraf edemediğin şeyleri bugün yakın bir arkadaşın ile yapacağın dertleşme seansında anlayacak ve bu durumlar için kendi içinde sorgulamalara gireceksin. Bu durumun senin için bir dönüm noktası olacağını görüyorum. Kendini strese sokma olur mu? Bununla birlikte, kariyerinde gösterdiğin çabanın sonuçlarını almak için önündeki günler oldukça kıymetli. Ayağına gelen fırsatları kaçırmamalısın. Gelişmeler için buradayım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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