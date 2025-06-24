Tarot & Burç Uyumu: Burcunla Uyumlu Tarot Kartına Göre Aşk Hayatında Ne Olacak?
Şu hayatta belki de en merak ettiğin şey, aşk hayatın. 'Acaba bir gün gerçek aşkı bulacak mıyım? O, benim için doğru kişi mi? İlişkim nereye gidiyor?' gibi soruların aklından hiç eksik olmadığını biliyoruz. Bu soruların cevaplarını burç uyumunda ve tarot kartlarında aradığını da.
Peki bu kez ikisini de birleştirsek nasıl olur? Acaba burcunla uyumlu tarot kartın, sana aşk hayatın hakkında hangi ipuçlarını veriyor?
Hazırsan tarot & burç uyumları başlasın! ✨
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Koç Burcu - Aşıklar
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Boğa Burcu - Güç
İkizler Burcu - Tılsım İkilisi
Yengeç Burcu - Kupa Üçlüsü
Aslan Burcu - Güneş
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Başak Burcu - Tılsım Şövalyesi
Terazi Burcu - Kılıç İkilisi
Akrep Burcu - Şeytan
Yay Burcu - Değnek Sekizlisi
Oğlak Burcu - Adalet
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Kova Burcu - Yıldız
Balık Burcu - Kupa Ası
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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