Tarımda Sessiz Devrim: Gençler, Teknoloji ve Yeni Nesil Çiftçilik
Tarım denince aklınıza ilk ne geliyor? Çamurlu çizmeler, yorucu bir günün ardından soba başında yenen sıcak bir çorba mı? Belki de traktörle tarlada dönüp duran bir çiftçi ya da kuraklıktan yanan mahsuller...
Peki, tarımda devrim yapan genç girişimciler, akıllı sensörlerle yönetilen seralar, uydudan analiz edilen toprak verileri, mobil uygulamalardan çiftçiye özel gübre önerileri aklınıza geliyor mu?
Çünkü artık tarımda bambaşka bir çağ başlıyor. Hem de sessizce.
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“Bitiyor” denilen tarım, teknolojiyle küllerinden doğuyor
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Tarımsal üretim yeniden "cool" hale mi geliyor?
Toprağı kaybetmek istemiyorsak, teknolojiyi ona yaklaştıralım
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