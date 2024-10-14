Tarihte Farklı Kültürlerin Uyguladığı En İlginç Cilt Bakım Rutinleri
Tarihte Farklı Kültürlerin Uyguladığı En İlginç Cilt Bakım Rutinleri
Her kültürün kendine özgü cilt bakım rutinleri var. Peki tarihte farklı kültürlerin cilt bakım rutinlerini merak ediyorsan birlikte bakalım mı?
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1. Süt banyosu, eskiden cilt bakımı için kullanılan yöntemlerden biri.
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2. Zeytinyağını sadece yemeklerde kullanmıyorlar elbette!
3. İşte sizi çok şaşırtacak bir cilt bakım uygulaması: Kar banyosu...
4. Çamurun mide bulandırıcı olduğunu düşünebilirsiniz ama cilt bakımında önemli bir yeri var.
5. Hindistan demek, baharat demek!
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