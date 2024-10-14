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Tarihte Farklı Kültürlerin Uyguladığı En İlginç Cilt Bakım Rutinleri

etiket Tarihte Farklı Kültürlerin Uyguladığı En İlginç Cilt Bakım Rutinleri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 16:01

Her kültürün kendine özgü cilt bakım rutinleri var. Peki tarihte farklı kültürlerin cilt bakım rutinlerini merak ediyorsan birlikte bakalım mı?

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1. Süt banyosu, eskiden cilt bakımı için kullanılan yöntemlerden biri.

Kleopatra'nın güzelliğinin sırrı diye bilinen süt banyosu Mısır'ın ilginç cilt bakım uygulamalarından. Kleopatra'nın cildinin genç ve pürüzsüz olmasında bu süt banyolarının etkisi büyük. Çünkü süt, cildin yenilenmesini sağlıyor. Cildinin hep nemli ve yumuşak olmasını isteyen Kleopartra için süt banyosu vazgeçilmez bir cilt bakım yöntemi olmuş.

2. Zeytinyağını sadece yemeklerde kullanmıyorlar elbette!

Antik Yunan'da zeytinyağı cilt bakımının önemli bir parçası. Cilde parlaklık veren hem de besleyici özelliği olan zeytinyağı cilde iyi bakmak için Yunan erkekleri ve kadınları tarafından kullanılıyordu. Cildi yumuşatan zeytinyağının ayrıca saç için de iyi olduğu o zamanlar biliniyor. Yani, şimdilerde yemeklerimizi lezzetlendiren zeytinyağı bir zamanlar cilt güzelliği için kullanılıyormuş.

3. İşte sizi çok şaşırtacak bir cilt bakım uygulaması: Kar banyosu...

Soğuklarıyla bilinen Rusya'da cilt bakımı da elbette soğuk olmalı. Rus kadınların önemli güzellik sırlarından biri kar banyosu. Ciltlerini genç ve sağlıklı tutmak için Ruslar, değişik bir yol uyguluyorlar. Ciltlerindeki kan dolaşımını artırmak için kan banyosunu tercih ediyorlar. Kar banyosu yaparak güzelleşen Ruslar soğukları ciltleri için fırsata çevirmeyi bilmişler!

4. Çamurun mide bulandırıcı olduğunu düşünebilirsiniz ama cilt bakımında önemli bir yeri var.

Japonların güzelliklerini neye borçlu olduklarını biliyor musun? Bu biraz mide bulandırıcı olsa da Japonlar ciltlerini çamur maskeleri ile güzelleştiriyorlar. Geleneksel Japon güzellik rutininde çamurun yeri büyük. Özellikle Japonya'nın bazı bölgelerinden alınan çamur zengin minerallere sahip. Bu da bu çamuru cilt için oldukça faydalı yapıyor. Cildi temizleyerek toksinlerden arındıran çamur maskesi aynı zamanda cildin pürüzsüz olmasını da sağlıyor.

5. Hindistan demek, baharat demek!

Hindistan baharatlarıyla meşhur bir yer. Eee baharatlar bu kadar meşhurken cilt bakımında kullanılmaması garip olurdu zaten. Hint kültüründe önemli baharatlardan biri olan zerdeçal cilt bakımı için yaygın olarak kullanılıyor. Antibakteriyel özelliği de olan zerdeçal bu sayede cilt problemlerine karşı oldukça etkili. Cildin parlatan zerdeçalı Hintliler neden bu kadar çok seviyor şimdi daha iyi anladık, değil mi?

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6. Çin'de cilt bakımı için ginseng kullanılıyor.

Geleneksel Çin tıbbında ginseng kullanımı oldukça fazla. Ginseng, Çin'de cilt bakımı için de kullanılıyor. Antioksidan özelliği olan ginseng aynı zamanda ciltteki yaşlanma belirtilerini de yavaşlatıyor. Yani hem sağlıklı hem genç bir cilt için Çinliler ginseng kullanıyor. Ginseng özlü krem ve maskelerin yanında ginseng çayı içerek de ciltlerine iyi bakmaya çalışıyorlar.

7. Gül suyu ile cildi temizlemek İranlı kadınlara özel.

blogvasanticosmeticscom.wordpress.com

İran'da cilt bakımı için hem güzel kokan hem faydalı bir ürün var; gül suyu. Cildi temizlemek için kullanılan gül suyu tonik görevi görüyor. Cildi rahatlatan ve yatıştıra gül suyunun aynı zamanda iltihap giderici özelliği de İranlı kadınların yıllarca gül suyu kullanmasının nedeni. Günlük olarak gül suyu kullanımını aksatmayan İranlı kadınlar genç görünmelerini bu müthiş ürüne borçlular!

8. Avokado sadece kahvaltıları güzelleştirmiyor!

Meksika'da avokado cilt bakımında kullanılan ürünlerin başında gelmiş. Doğal bir nemlendirici olan avokado sayesinde Meksikalılar ciltlerini nemlendiriyor. Bunun yanında avokadonun besleyiciliği de cilde çok iyi geliyor. Ciltlerinin yumuşacık ve esnek kalmasını isteyen Meksikalılar için avokado vazgeçilmez bir besin!

9. İskandinavya'da deniz yosunu maskeleri cilt bakım rutininin en önemli parçaları.

Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde deniz yosunu, cilt bakım rutinlerinde önemli bir yere sahip. Deniz yosunu cildin ihtiyaç duyduğu minerallere ve vitaminlere sahip. Bu yüzden cildi besliyor ve gençleştiriyor. Bu ülkelerde yaşayanlar da geçmişten bugüne deniz yosununun bu faydalarından ciltlerinin yararlanmasını sağlıyor. Deniz yosununun bir başka faydası ise yaşlanma belirtilerini azaltması.

10. Kahveyi içtikten sonra telvesini çöpe atmıyorsunuz herhalde!

Türkiye'de cilt bakım rutini ne var acaba diye düşünmüş olabilirsin. Kahve telvesi ile cilt bakımı yapmayı eminiz duymuşsundur. Kahveyi içtikten sonra yüzüne süren bir büyüğe rastlamış olman da muhtemel. Türk kahvesinin dibinde kalan telveler cilt sağlığını destekleyen bir ürün. Cildi derinlemesine temizleyerek ölü hücrelerden arındıran telve aynı zamanda cilde canlılık kazandırıyor. Kahve telvesinin peeling etkisi olduğunu da ekleyelim tabii...

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