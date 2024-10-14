Tarihte Farklı Kültürlerin Uyguladığı En İlginç Cilt Bakım Rutinleri

Hindistan baharatlarıyla meşhur bir yer. Eee baharatlar bu kadar meşhurken cilt bakımında kullanılmaması garip olurdu zaten. Hint kültüründe önemli baharatlardan biri olan zerdeçal cilt bakımı için yaygın olarak kullanılıyor. Antibakteriyel özelliği de olan zerdeçal bu sayede cilt problemlerine karşı oldukça etkili. Cildin parlatan zerdeçalı Hintliler neden bu kadar çok seviyor şimdi daha iyi anladık, değil mi?