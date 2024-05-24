Tarihi Başarıya İmza Atan Milli Tenisçi Zeynep Sönmez'i Yakından Tanıyalım!
Tarihi Başarıya İmza Atan Milli Tenisçi Zeynep Sönmez'i Yakından Tanıyalım!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros elemelerinin final turunda Hırvat rakibi Jana Fett'i 2-0 mağlup etti ve adını ana tabloya yazdırdı. Sönmez bu başarısıyla büyük turnuvalarda boy gösterecek 5'inci Türk oldu. Peki Zeynep Sönmez bugüne kadar hangi başarıları yakaladı? Hep birlikte bakalım!
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30 Nisan 2002'de doğan Zeynep Sönmez, tenis kariyerine genç yaşlarda başlayarak hızla adını duyurmaya başladı.
17 yaşında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu organizasyonu olan Club Megasaray Cup’ta profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.
2022 yılında Monastır ve Sozopol'da iki ITF şampiyonluğuna uzandı.
2023'te ise WTA 125 turnuvasında Zavarovalnica Sava Ljubljana'da yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Wimbledon ve ABD Açık'ta Grand Slam'e katılmaya hak kazandı.
Geçtiğimiz yılın sonunda kariyerinin en yüksek sıralamasına 146'ya ulaştı.
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2024'te sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Roland Garros elemelerinin final turunda Jana Fett ile karşı karşıya geldi. Sporcumuz, rakibini 7-6, 6-3 mağlup ederek adını Roland Garros ana tablosuna yazdırdı.
Böylelikle 22 yaşındaki raket, Marsel İlhan, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Cem İlkel'den sonra büyük turnuvalarda ana tabloya yükselen 5'inci Türk tenisçi oldu.
Milli sporcumuza kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz. ❤️🙌
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