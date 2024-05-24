Tarihi Başarıya İmza Atan Milli Tenisçi Zeynep Sönmez'i Yakından Tanıyalım!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros elemelerinin final turunda Hırvat rakibi Jana Fett'i 2-0 mağlup etti ve adını ana tabloya yazdırdı. Sönmez bu başarısıyla büyük turnuvalarda boy gösterecek 5'inci Türk oldu. Peki Zeynep Sönmez bugüne kadar hangi başarıları yakaladı? Hep birlikte bakalım!