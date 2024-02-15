"Tarhana Çorbası" Aşkını Okul Ödevine Yansıtan Çocuk Herkesi Gülümsetti
"Tarhana Çorbası" Aşkını Okul Ödevine Yansıtan Çocuk Herkesi Gülümsetti
Okuldaki 'Sevgi Ağacı' etkinliğinde sevdiği şeyleri yazan bir çocuk, 'tarhana çorbası' aşkını bu ağaca ekleyince ortaya gülümseten anlar ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oğlunun okulda yaptığı "Sevgi Ağacı" etkinliğinde sevdiği şeyler arasında "Tarhana Çorbası" eklemesi dikkatini çeken bir anne o anları X'te paylaştı.
"Annem, salıncak, Mihrimah, kedi, kartopu oynamak ve sürpriz"in ardından "tarhana çorbası" yazmasıyla gündem olan küçük çocuğun sevgi ağacı projesine kısa sürede pek çok yorum geldi.
İşte o yorumlardan bazıları:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda