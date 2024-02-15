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"Tarhana Çorbası" Aşkını Okul Ödevine Yansıtan Çocuk Herkesi Gülümsetti

"Tarhana Çorbası" Aşkını Okul Ödevine Yansıtan Çocuk Herkesi Gülümsetti

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 20:24

Okuldaki 'Sevgi Ağacı' etkinliğinde sevdiği şeyleri yazan bir çocuk, 'tarhana çorbası' aşkını bu ağaca ekleyince ortaya gülümseten anlar ortaya çıktı.

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Oğlunun okulda yaptığı "Sevgi Ağacı" etkinliğinde sevdiği şeyler arasında "Tarhana Çorbası" eklemesi dikkatini çeken bir anne o anları X'te paylaştı.

Oğlunun okulda yaptığı "Sevgi Ağacı" etkinliğinde sevdiği şeyler arasında "Tarhana Çorbası" eklemesi dikkatini çeken bir anne o anları X'te paylaştı.
twitter.com

"Annem, salıncak, Mihrimah, kedi, kartopu oynamak ve sürpriz"in ardından "tarhana çorbası" yazmasıyla gündem olan küçük çocuğun sevgi ağacı projesine kısa sürede pek çok yorum geldi.

"Annem, salıncak, Mihrimah, kedi, kartopu oynamak ve sürpriz"in ardından "tarhana çorbası" yazmasıyla gündem olan küçük çocuğun sevgi ağacı projesine kısa sürede pek çok yorum geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
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