Tango Gameworks Kapandı: Stüdyonun Son Gününden Duygu Dolu Anlar Paylaşıldı
Tango Gameworks Kapandı: Stüdyonun Son Gününden Duygu Dolu Anlar Paylaşıldı
The Evil Within serisi ve geçtiğimiz sene çıkan Hi-Fi Rush gibi oyunlarla tanınan Tango Gameworks geçtiğimiz günlerde resmi olarak kapandı. Stüdyonun son gününden paylaşılan görseller ise yürekleri dağladı.
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Tango Gameworks kapandı!
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Kapanan dört farklı stüdyodan birisiydi.
Stüdyonun emektar çalışanlarına duygusal son gün partisi.
Eşyalar toplandı...
Ve "VEDA!"
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