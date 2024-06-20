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Tango Gameworks Kapandı: Stüdyonun Son Gününden Duygu Dolu Anlar Paylaşıldı

Tango Gameworks Kapandı: Stüdyonun Son Gününden Duygu Dolu Anlar Paylaşıldı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 10:13

The Evil Within serisi ve geçtiğimiz sene çıkan Hi-Fi Rush gibi oyunlarla tanınan Tango Gameworks geçtiğimiz günlerde resmi olarak kapandı. Stüdyonun son gününden paylaşılan görseller ise yürekleri dağladı.

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Tango Gameworks kapandı!

Tango Gameworks kapandı!

Microsoft bünyesinde yer alan ve The Evil Within serisi başta olmak üzere Ghostwire: Tokyo ve Hi-Fi Rush gibi oyunları hayatımıza sokan Tango Gameworks geçtiğimiz gün resmi olarak kapandı.

Kapanan dört farklı stüdyodan birisiydi.

Kapanan dört farklı stüdyodan birisiydi.

Microsoft bünyesinde yer alan ve kapatılan dört stüdyodan birisi olan Tango Gameworks, son gününde duygu dolu paylaşımlarda bulundu. Kapatılan diğer stüdyolar ise Arkane Austin, Roundhouse Games ve Alpha Dog stüdyoları oldu.

Stüdyonun emektar çalışanlarına duygusal son gün partisi.

Stüdyonun emektar çalışanlarına duygusal son gün partisi.
twitter.com

X platformu üzerinde paylaşılan gönderiler bizlere stüdyonun kapandığı günü gösteriyor. Eşyalar kolileniyor ve son gün sebebiyle pizzalar söyleniyor. Platformda yer alan kullanıcılar ise üzgün olduklarını belirterek çalışanlara destek oldu.

Eşyalar toplandı...

Eşyalar toplandı...
twitter.com

Ve "VEDA!"

Ve "VEDA!"
twitter.com

Seni her zaman güzel hatırlayacağız Tango Gameworks!

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