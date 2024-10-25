Tam 10 Dakika Sürerek Durmak Bilmeyen Dünyanın En Uzun Depremi: Sumatra

Dünyanın en ölümcül depremlerinden biri, 26 Aralık 2004’te Hint Okyanusu’nda meydana geldi. 10 dakika boyunca süren sarsıntılar, ardından gelen tsunami dalgalarıyla birçok ülkeyi vurdu. Peki, bu deprem neden bu kadar yıkıcıydı?

Kaynak