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Tam 10 Dakika Sürerek Durmak Bilmeyen Dünyanın En Uzun Depremi: Sumatra

Tam 10 Dakika Sürerek Durmak Bilmeyen Dünyanın En Uzun Depremi: Sumatra

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
25.10.2024 - 13:46

Dünyanın en ölümcül depremlerinden biri, 26 Aralık 2004’te Hint Okyanusu’nda meydana geldi. 10 dakika boyunca süren sarsıntılar, ardından gelen tsunami dalgalarıyla birçok ülkeyi vurdu. Peki, bu deprem neden bu kadar yıkıcıydı?

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Hint Okyanusu’nda Sumatra'nın batı kıyısında meydana gelen devasa deprem, 9.1 ila 9.3 büyüklüğünde ölçüldü ve ardından dev bir tsunami oluşturdu.

Hint Okyanusu’nda Sumatra'nın batı kıyısında meydana gelen devasa deprem, 9.1 ila 9.3 büyüklüğünde ölçüldü ve ardından dev bir tsunami oluşturdu.

Deprem, dünya genelinde kayıt altına alınan en uzun süreli depremlerden biri oldu ve tam 10 dakika boyunca yer sarsıldı.

Deprem, dünya genelinde kayıt altına alınan en uzun süreli depremlerden biri oldu ve tam 10 dakika boyunca yer sarsıldı.

Devasa deprem, Sumatra açıklarında denizin altında yer alan bir fay hattında gerçekleşti. Tetiklediği tsunami, Endonezya, Tayland, Sri Lanka ve Hindistan gibi birçok ülkenin kıyılarına korkunç bir hızla ulaştı.

Devasa deprem, Sumatra açıklarında denizin altında yer alan bir fay hattında gerçekleşti. Tetiklediği tsunami, Endonezya, Tayland, Sri Lanka ve Hindistan gibi birçok ülkenin kıyılarına korkunç bir hızla ulaştı.

Sadece birkaç dakika içinde kıyı bölgeleri sular altında kaldı, 230 binden fazla insan hayatını kaybetti ve binlerce topluluk yerle bir oldu.

Sadece birkaç dakika içinde kıyı bölgeleri sular altında kaldı, 230 binden fazla insan hayatını kaybetti ve binlerce topluluk yerle bir oldu.

Sumatra, bu felaketten en ağır hasarı alan yer oldu. Dev dalgalar, kasabaları ve köyleri haritadan sildi, insanlar evlerini, sevdiklerini ve hayatlarını kaybetti.

Sumatra, bu felaketten en ağır hasarı alan yer oldu. Dev dalgalar, kasabaları ve köyleri haritadan sildi, insanlar evlerini, sevdiklerini ve hayatlarını kaybetti.
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Depremin ve tsunaminin bu kadar yıkıcı olmasının sebeplerinden biri, bölgedeki tsunami uyarı sistemlerinin yetersizliğiydi.

Depremin ve tsunaminin bu kadar yıkıcı olmasının sebeplerinden biri, bölgedeki tsunami uyarı sistemlerinin yetersizliğiydi.

2004 yılındaki Sumatra depremi, dünya çapında büyük bir uyanışa sebep oldu. Bu felaketin ardından, tsunami uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve tahliye protokollerinin iyileştirilmesi için küresel çapta çalışmalar başlatıldı.

2004 yılındaki Sumatra depremi, dünya çapında büyük bir uyanışa sebep oldu. Bu felaketin ardından, tsunami uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve tahliye protokollerinin iyileştirilmesi için küresel çapta çalışmalar başlatıldı.

Artık birçok kıyı bölgesi, böyle bir felaketin yeniden yaşanmaması için daha donanımlı hale getirildi.

Artık birçok kıyı bölgesi, böyle bir felaketin yeniden yaşanmaması için daha donanımlı hale getirildi.

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