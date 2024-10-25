Tam 10 Dakika Sürerek Durmak Bilmeyen Dünyanın En Uzun Depremi: Sumatra
Tam 10 Dakika Sürerek Durmak Bilmeyen Dünyanın En Uzun Depremi: Sumatra
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hint Okyanusu’nda Sumatra'nın batı kıyısında meydana gelen devasa deprem, 9.1 ila 9.3 büyüklüğünde ölçüldü ve ardından dev bir tsunami oluşturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deprem, dünya genelinde kayıt altına alınan en uzun süreli depremlerden biri oldu ve tam 10 dakika boyunca yer sarsıldı.
Devasa deprem, Sumatra açıklarında denizin altında yer alan bir fay hattında gerçekleşti. Tetiklediği tsunami, Endonezya, Tayland, Sri Lanka ve Hindistan gibi birçok ülkenin kıyılarına korkunç bir hızla ulaştı.
Sadece birkaç dakika içinde kıyı bölgeleri sular altında kaldı, 230 binden fazla insan hayatını kaybetti ve binlerce topluluk yerle bir oldu.
Sumatra, bu felaketten en ağır hasarı alan yer oldu. Dev dalgalar, kasabaları ve köyleri haritadan sildi, insanlar evlerini, sevdiklerini ve hayatlarını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Depremin ve tsunaminin bu kadar yıkıcı olmasının sebeplerinden biri, bölgedeki tsunami uyarı sistemlerinin yetersizliğiydi.
2004 yılındaki Sumatra depremi, dünya çapında büyük bir uyanışa sebep oldu. Bu felaketin ardından, tsunami uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve tahliye protokollerinin iyileştirilmesi için küresel çapta çalışmalar başlatıldı.
Artık birçok kıyı bölgesi, böyle bir felaketin yeniden yaşanmaması için daha donanımlı hale getirildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın