Süt Fiyatlarında Artış Yapıldı: Zamlı Fiyatlar Üreticiye Göre Belirlendi
Süt Fiyatlarında Artış Yapıldı: Zamlı Fiyatlar Üreticiye Göre Belirlendi
Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere artırılmasına karar verdi.
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USK, çiğ süt tavsiye artırırken, fiyatlar üreticinin eline geçecek miktara göre belirlendi.
USK'nin internet sitesindeki duyuruda, çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs itibarıyla 14,65 TL olarak belirledi.
Duyuruda, "soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, ilave ödeme olacağı belirtildi.
USK, çiğ süt tavsiye fiyatını 22 Ocak'ta üreticinin eline litre başına net 13,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar vermişti.
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