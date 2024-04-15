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Süt Fiyatlarında Artış Yapıldı: Zamlı Fiyatlar Üreticiye Göre Belirlendi

Süt Fiyatlarında Artış Yapıldı: Zamlı Fiyatlar Üreticiye Göre Belirlendi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.04.2024 - 18:17

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere artırılmasına karar verdi.

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USK, çiğ süt tavsiye artırırken, fiyatlar üreticinin eline geçecek miktara göre belirlendi.

USK, çiğ süt tavsiye artırırken, fiyatlar üreticinin eline geçecek miktara göre belirlendi.

USK'nin internet sitesindeki duyuruda, çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs itibarıyla 14,65 TL olarak belirledi.

USK'nin internet sitesindeki duyuruda, çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs itibarıyla 14,65 TL olarak belirledi.

Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, 'çiğ süt desteği hariç' üreticinin eline geçecek fiyat litre başına net 14,65 lira oldu.

Duyuruda, "soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, ilave ödeme olacağı belirtildi.

Duyuruda, "soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, ilave ödeme olacağı belirtildi.

Yağ ve protein oranlarındaki her 0,1'lik değişim için de 22 kuruş fark uygulanacak.

USK, çiğ süt tavsiye fiyatını 22 Ocak'ta üreticinin eline litre başına net 13,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar vermişti.

USK, çiğ süt tavsiye fiyatını 22 Ocak'ta üreticinin eline litre başına net 13,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar vermişti.
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