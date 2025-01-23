Survivor Bu Akşam (23 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman?
Survivor Bu Akşam (23 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman?
Acun Medya tarafından hazırlanan TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Survivor, iki gündür yayınlamıyordu. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor, Bolu Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası nedeniyle yayına ara vermişti. Bu yüzden pek çok kişi Survivor'ın yeni bölümünün 23 Ocak Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman?
İşte, 23 Ocak 2025 TV 8 yayın akışı
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Survivor Bu Akşam (23 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu?
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İşte 23 Ocak TV 8 Yayın Akışı
Survivor All Star-Gönüllüler Yeni Bölüm Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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