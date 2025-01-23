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Survivor Bu Akşam (23 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman?

Survivor Bu Akşam (23 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman?

survivor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 17:18

Acun Medya tarafından hazırlanan TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Survivor, iki gündür yayınlamıyordu. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor, Bolu Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası nedeniyle yayına ara vermişti. Bu yüzden pek çok kişi Survivor'ın yeni bölümünün 23 Ocak Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? 

İşte, 23 Ocak 2025 TV 8 yayın akışı

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Survivor Bu Akşam (23 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu?

Survivor Bu Akşam (23 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu?

21 Ocak 2025 tarihinde Bolu'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen facianın ardından 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından ülkemizde ilan edilen milli yas nedeniyle dizi ve yarışma programlarının yeni bölümlerine ara verildi.  

Bu yüzden Survivor'un 18. bölümü iki gündür ekrana gelmiyordu. Ancak TV 8'in 23 Ocak Perşembe gününe ait yayın akışında akşam saat 20.00'de Survivor'ın yayınlanacağı belirtildi.

İşte 23 Ocak TV 8 Yayın Akışı

İşte 23 Ocak TV 8 Yayın Akışı

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

  • 08:30 Gel Konuşalım / Canlı 

  • 12:15 Survivor All Star-Gönüllüler 

  • 13:15 Survivor Panorama / Canlı 

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 

  • 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm 

  • 00:15 Survivor Ekstra / Canlı 

  • 01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm 

  • 03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 03:30 Gel Konuşalım

Survivor All Star-Gönüllüler Yeni Bölüm Ne Zaman?

Survivor All Star-Gönüllüler Yeni Bölüm Ne Zaman?

TV 8 ekranlarına damgasını vuran Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasının yeni bölümünün bugün, yani 23 Ocak'ta seyirci karşısına çıkması bekleniyor.

YAYIN AKIŞINDA DEĞİŞİKLİK OLURSA DETAYLAR HABERİMİZDE YER ALACAK.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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