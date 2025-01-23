Survivor Bu Akşam (23 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman?

Acun Medya tarafından hazırlanan TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Survivor, iki gündür yayınlamıyordu. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor, Bolu Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası nedeniyle yayına ara vermişti. Bu yüzden pek çok kişi Survivor'ın yeni bölümünün 23 Ocak Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman?

İşte, 23 Ocak 2025 TV 8 yayın akışı