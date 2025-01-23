Siyah Kalp Bugün Var mı, Yok mu? Siyah Kalp Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp yeni bölümleriyle takip ediliyor. Her hafta Perşembe günü yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Tüm Türkiye, Bolu'da meydana gelen yangın faciasının ardından yasa boğuldu. Milli yas ilanından sonra gözler TV ekranlarına çevrildi. Dizilerin bu akşam yeni bölümleriyle ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

Peki Siyah Kalp bu akşam var mı, yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?