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Siyah Kalp Bugün Var mı, Yok mu? Siyah Kalp Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Siyah Kalp Bugün Var mı, Yok mu? Siyah Kalp Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 17:15

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp yeni bölümleriyle takip ediliyor. Her hafta Perşembe günü yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Tüm Türkiye, Bolu'da meydana gelen yangın faciasının ardından yasa boğuldu. Milli yas ilanından sonra gözler TV ekranlarına çevrildi.  Dizilerin bu akşam yeni bölümleriyle ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

Peki Siyah Kalp bu akşam var mı, yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?

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Siyah Kalp Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Siyah Kalp Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp bu akşam (23 Ocak Perşembe) yayınlanmayacak. Bolu'da meydana gelen yangın faciasının ardından milli yas ilan edildi ve dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi yönünde karar alındı. Buna göre Siyah Kalp de Show TV yayın akışından çıkarıldı.

Siyah Kalp Neden Yok?

Siyah Kalp Neden Yok?

Başrollerini ünlü isimlerin paylaştığı Siyah Kalp, Bolu'da meydana gelen yangından dolayı yayınlanmayacak. Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de yaşanan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Siyah Kalp Yeni Bölüm Ne Zaman?

Siyah Kalp Yeni Bölüm Ne Zaman?

Siyah Kalp'in yeni bölümü 30 Ocak Perşembe günü, haftaya ekranlarda olacak.

Show TV Yayın Akışı 23 Ocak Perşembe

Show TV Yayın Akışı 23 Ocak Perşembe
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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