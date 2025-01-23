Siyah Kalp Bugün Var mı, Yok mu? Siyah Kalp Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Siyah Kalp Bugün Var mı, Yok mu? Siyah Kalp Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp yeni bölümleriyle takip ediliyor. Her hafta Perşembe günü yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Tüm Türkiye, Bolu'da meydana gelen yangın faciasının ardından yasa boğuldu. Milli yas ilanından sonra gözler TV ekranlarına çevrildi. Dizilerin bu akşam yeni bölümleriyle ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor.
Peki Siyah Kalp bu akşam var mı, yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?
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Siyah Kalp Bu Akşam Var mı, Yok mu?
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Siyah Kalp Neden Yok?
Siyah Kalp Yeni Bölüm Ne Zaman?
Show TV Yayın Akışı 23 Ocak Perşembe
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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