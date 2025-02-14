Survivor Ayşe Ne Oldu? Survivor'da Ayşe Yüksel Elendi mi?
Survivor Ayşe Ne Oldu? Survivor'da Ayşe Yüksel Elendi mi?
Survivor 2025'te sakatlık geçiren Ayşe Yüksel bir süredir oyunlarda yer alamıyor. Haliyle izleyiciler Ayşe'nin durumunu merak ediyor.
Peki, Survivor Ayşe elendi mi 2025? Survivor Ayşe'ye ne oldu 2025? Ayşe Yüksel'in son sağlık durumu nasıl? Acun Ilıcalı, Ayşe ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. İşte merak edilen detaylar...
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Survivor Ayşe'ye Ne Oldu?
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Survivor Ayşe Yüksel Elendi mi?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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