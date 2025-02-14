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Survivor Ayşe Ne Oldu? Survivor'da Ayşe Yüksel Elendi mi?

Survivor Ayşe Ne Oldu? Survivor'da Ayşe Yüksel Elendi mi?

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.02.2025 - 00:23

Survivor 2025'te sakatlık geçiren Ayşe Yüksel bir süredir oyunlarda yer alamıyor. Haliyle izleyiciler Ayşe'nin durumunu merak ediyor. 

Peki, Survivor Ayşe elendi mi 2025? Survivor Ayşe'ye ne oldu 2025? Ayşe Yüksel'in son sağlık durumu nasıl? Acun Ilıcalı, Ayşe ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. İşte merak edilen detaylar...

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Survivor Ayşe'ye Ne Oldu?

Survivor Ayşe'ye Ne Oldu?

Survivor'da yemek hazırlarken yüzüne kızgın yağ gelen Ayşe Yüksel uzun süredir oyunlarda yer almıyor. Tedavisi devam eden Ayşe'nin yarışmadan elenip elenmeyeceği merak konusu oldu.

Survivor Ayşe Yüksel Elendi mi?

Survivor Ayşe Yüksel Elendi mi?

Ayşe Yüksel'in sağlık durumu hakkında Acun Ilıcalı konseyde açıklama yaptı. Ilıcalı, 'Ayşe iki hafta sonra anca adaya gelebilir bir ay sonra anca Parkura çıkabilir. Sonrası ne kadar başarılı olur soru işareti. Bizim için Ayşe devam etmemesi daha iyi. Ama kendisine bırakıyoruz son kararı kendisiyle özel olarak konuşacağım eğer devam edecem derse bizim için sorun yok.' dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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