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Sürekli “Biz Şimdi Neyiz?” Sorusunu Sormanıza Neden Olan “Situationship” İlişki Türünün 10 Özelliği

etiket Sürekli “Biz Şimdi Neyiz?” Sorusunu Sormanıza Neden Olan “Situationship” İlişki Türünün 10 Özelliği

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 22:31

Eğer belirsiz bir ilişkide olduğunuzu düşünüyor ve sık sık 'Biz şimdi neyiz?' diye soruyorsanız o halde situationship bir ilişkinin içinde olabilirsiniz. Gelin detaylara birlikte bakalım! 👇

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1. Belirsizlik

Situationship'lerin en belirgin özelliği, ilişkinin nereye gittiği konusundaki belirsizliktir. Taraflar arasında adı konabilecek net bir ilişki veya gelecek planı yoktur.

2. Tanımlanmamış ilişki durumu

Situationship'ler genellikle 'arkadaş mısınız, sevgili misiniz, ya da daha fazlası mısınız' sorusunun cevabının belirsiz olduğu ilişkilerdir.

3. İlişkinin bir adı yoktur

Situationship'ler, 'sevgili', 'nişanlı', 'evli' gibi geleneksel ilişki etiketlerine sahip değildir. Bu da içinde bulunulan durumu toplum için belirsiz hale getirir.

4. Genellikle geçici olurlar

Situationship'ler genellikle geçici bir ilişki modeline sahiptir. İlişki uzun vadeli bir ilişki olmaz ve kısa süreli olabilir.

5. Duygusal belirsizlik

Taraflar arasındaki duygusal bağlar ve niyetler belirsizdir, bu da duygusal karmaşıklığa yol açabilir. Bu nedenle birlikteyken sık sık 'Biz şimdi neyiz?' diye düşünebilirsiniz.

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6. Süreklilik yoktur

Taraflar birbirleriyle zaman zaman birlikte vakit geçirirler. Ancak bu date'ler bir rutine oturmamıştır, genellikle spontane bir şekilde ilerlenir.

7. İletişim kurmakta zorluk yaşanabilir

Situationship'lerin tarafları, ilişkilerini veya duygusal ihtiyaçlarını açıkça ifade etmekte zorlanabilirler. İletişim yoksunluğu da herhangi bir ilişkinin şekillenmesine engel olabilir.

8. Duruma göre yalnızca fiziksel bir ilişki olabilir

Situationship'ler ilişkide yeterli iletişimi sağlamakta güçlü çekerse ilişki bir anda duygusallık olmadan yalnızca cinselliğe bağlı devam eden bir niteliğe bürünebilir.

9. Diğer ilişkilerle çakışma durumu olabilir

Partnerler diğer ilişkiler veya bağlılıklarla çakışan situationship'leri sürdürebilirler. Bu da diğer partnerler için güven teşkil etmeyen bir durumdur ve haliyle bir ilişkinin ortaya çıkmasına da engel olur.

10. Geçmiş deneyimlerin olumsuz etkileri yansıyabilir

Situationship'ler, taraflar arasında karmaşık duygusal deneyimlere yol açabilir. Bu, çoğu zaman belirsizlikten ve duygusal karışıklıktan kaynaklanır.

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Sürekli "biz şimdi neyiz" sorusunu sorusunun cevabı "yedekte tutuluyorsun" dikkat et 😉