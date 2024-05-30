Sürekli “Biz Şimdi Neyiz?” Sorusunu Sormanıza Neden Olan “Situationship” İlişki Türünün 10 Özelliği
Sürekli “Biz Şimdi Neyiz?” Sorusunu Sormanıza Neden Olan “Situationship” İlişki Türünün 10 Özelliği
Eğer belirsiz bir ilişkide olduğunuzu düşünüyor ve sık sık 'Biz şimdi neyiz?' diye soruyorsanız o halde situationship bir ilişkinin içinde olabilirsiniz. Gelin detaylara birlikte bakalım! 👇
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1. Belirsizlik
2. Tanımlanmamış ilişki durumu
3. İlişkinin bir adı yoktur
4. Genellikle geçici olurlar
5. Duygusal belirsizlik
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Sürekli "biz şimdi neyiz" sorusunu sorusunun cevabı "yedekte tutuluyorsun" dikkat et 😉