Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Sulu Mantıya Sinirlenenden Hatıra Parasıyla Turist Kazıklayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sulu Mantıya Sinirlenenden Hatıra Parasıyla Turist Kazıklayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 18:33

Yine koca bir haftanın sonuna geldik. Bakalım ayın son pazar gününde X'de kimlerin yazdıkları viral olmuş, kimlerin tweetlerine gülmüşüz. 

Keyifli okumalar 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Başlayalım 🙌

1. Başlayalım 🙌
twitter.com

2. Mantı çorbası bu.

2. Mantı çorbası bu.
twitter.com

3. Güzellik merkezi reklamı sandım.

4. Hepsinden önce Justin Bieber'ın çocuğu oldu farkında mıyız?

4. Hepsinden önce Justin Bieber'ın çocuğu oldu farkında mıyız?
twitter.com

5. Dilan Polat bulmuştu zamanında.

5. Dilan Polat bulmuştu zamanında.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hatıra gibi hatıra işte.

6. Hatıra gibi hatıra işte.
twitter.com

7. 👇

8. Eczacı nasıl kişiselleştiriliyor ayrıca?

8. Eczacı nasıl kişiselleştiriliyor ayrıca?
twitter.com

9. Bazıları tartışılır tabii.

9. Bazıları tartışılır tabii.
twitter.com

10. Oynarken fotoğraf gelsin lütfen. 🥺

10. Oynarken fotoğraf gelsin lütfen. 🥺
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Fobinin fobisi

11. Fobinin fobisi
twitter.com

12. Yarın görüşürüz 👋

12. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Bu içerikler de ilginiz çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın