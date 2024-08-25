Sulu Mantıya Sinirlenenden Hatıra Parasıyla Turist Kazıklayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sulu Mantıya Sinirlenenden Hatıra Parasıyla Turist Kazıklayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftanın sonuna geldik. Bakalım ayın son pazar gününde X'de kimlerin yazdıkları viral olmuş, kimlerin tweetlerine gülmüşüz.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Başlayalım 🙌
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2. Mantı çorbası bu.
4. Hepsinden önce Justin Bieber'ın çocuğu oldu farkında mıyız?
5. Dilan Polat bulmuştu zamanında.
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6. Hatıra gibi hatıra işte.
8. Eczacı nasıl kişiselleştiriliyor ayrıca?
9. Bazıları tartışılır tabii.
10. Oynarken fotoğraf gelsin lütfen. 🥺
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11. Fobinin fobisi
12. Yarın görüşürüz 👋
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