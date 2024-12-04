Suikast, İdam, Darbe...Güney Kore Cumhurbaşkanlarının Karanlık Tarihi

Park, 6 Nisan 2018 tarihinde yolsuzluktan suçlu bulunarak 24 yıl hapis ve 17 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde, karar Kore televizyonunda canlı olarak yayınlandı.

Temmuz 2018'de bir başka duruşmada Park, devlet fonlarını yasadışı kullanmaktan suçlu bulundu ve sekiz yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Ertesi ay bir temyiz mahkemesi Nisan 2018'deki kararın Park'ın yolsuzluğunun tüm kapsamını dikkate almadığına hükmetti; hapis cezası bir yıl uzatıldı ve para cezası 20 milyar won'a yükseltildi.

Cezalar eşzamanlı değil ardışık olarak uygulanacaktı, bu nedenle Park toplam 33 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak daha sonra yeniden yargılanmasına karar verildi ve 2020 yılında cezası 20 yıla indirildi.