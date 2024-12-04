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Suikast, İdam, Darbe...Güney Kore Cumhurbaşkanlarının Karanlık Tarihi

Suikast, İdam, Darbe...Güney Kore Cumhurbaşkanlarının Karanlık Tarihi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 10:23

Güney Kore'de artan siyasi baskı altındaki Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol sıkıyönetim ilan etti. Demokratik ülkede 50 yıldan uzun süredir ilk kez sıkıyönetim ilan edilmiş oldu. Sıkıyönetim birkaç saat sonra parlamentonun kararıyla kaldırıldı. Cumhurbaşkanının bu kararı, akıllara önceki Güney Kore Cumhurbaşkanlarını getirdi.

Kimisi suikaste kurban gitmiş, kimisi darbeyle görevden alınmış, kimisine de hapis cezası verilmişti.

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1. Syngman Rhee: Halkın protestosuyla görevden ayrıldı

1. Syngman Rhee: Halkın protestosuyla görevden ayrıldı

Rhee, Güney Kore'ye savaş zamanında liderlik eden ülkenin ilk cumhurbaşkanıydı. 

1960'da dördüncü dönem başkanlığının oylarının yüzde 90'ınını da alarak başkanlığı garantilemişti. Fakat bu seçim sonucu, akıllara 'çıkarlara göre düzenlenmiş bir seçim' ihtimalini getirdi. Kore halkı gruplaştı, isyanlar çıkmaya başladı. 

Öğrenciler arasında başlayan ihtilal sonucu Rhee, istifa etmek zorunda kaldı.

2. Yun Bo-seon: Darbeyle indirildi

2. Yun Bo-seon: Darbeyle indirildi

Rhee'nin zorunlu istifasının ardından seçilen Bo-seon aynı zamanda Demokrat Parti'nin lideriydi. Ancak parti içerisindeki zıtlıklar, başkanlığının sonunu getirdi. 

Bir yıldan kısa bir süre içinde Bo-seon darbeyle indirildi.

3. Park Chung-hee: Suikaste uğradı

3. Park Chung-hee: Suikaste uğradı

Askeri diktatörlüğün ardından başkan olan isim, ülkesinin 60'lı ve 70'li yıllarda en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmasını sağladı. Fakat popülerliği gittikçe azaldı. Son olarak yakın arkadaşı tarafından öldürüldü.

4. Choi Kyu-hah: Yönetimin askeriyeye geçmesiyle istifa etti

4. Choi Kyu-hah: Yönetimin askeriyeye geçmesiyle istifa etti

Park'ın ölümünün ardından seçimle başa gelen Choi'nin halk arasında büyük bir destekçisi olmadı. Siyasi liberalleşme için bazı girişimlerde bulundu. 680'den fazla siyasi mahkuma af çıkarmasıyla bazı gruplar arasında çatışmaya neden oldu. 

Halkın isyanları ve ayaklanmaları sonucu ordunun yönetimdeki gücü arttı. Choi, istifa etti.

5. Chun Doo-hwan: İdam cezası verildi

5. Chun Doo-hwan: İdam cezası verildi

Choi'nin istifasıyla başa gelen Chun, yedi yıl başkanlık yaptı. Görev süresinin sona ermesiyle adayı olarak Roh Tae Woo'yu seçti. Roh'un 1988'de yerine geçmesinin ardından siyasetten emekli oldu. 

Chun, emekliliğinin ardından başkanlık dönemlerinde rüşvet almakla suçlandı. Dolandırıcılığının boyutu, yüz milyonlarca dolara ulaşmıştı. Chun, suçlu bulundu. Chun idama mahkum edildi. Chun'un cezası daha sonra ömrü boyu hapse çevrildi. 

1997 yılında ise affedildi.

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6. Roh Tae Woo: Hapis cezası verildi

6. Roh Tae Woo: Hapis cezası verildi

Chun'un görev süresinin sona ermesiyle başa gelen Roh Tae Woo da hakkında suçlamalardan cezaya çarptırıldı. Hapis cezası verilen Roh'un cezası da daha sonra affedildi.

7. Kim Young-sam: Yönetimde yolsuzluk skandalları baş gösterdi.

7. Kim Young-sam: Yönetimde yolsuzluk skandalları baş gösterdi.

Beş yıllık görev süresinin son yılında, Kim'in yönetimindeki yolsuzluk skandalları ve Asya'yı kasıp kavuran mali kriz, Güney Kore ekonomisinin istikrarsızlaşmasına neden oldu. Kim'in popülaritesi hızla azaldı, yerini Kim Dae-Jung'a bıraktı.

8. Kim Dae-jung: Göreve gelmeden önce idam cezası verildi

8. Kim Dae-jung: Göreve gelmeden önce idam cezası verildi

Kim, görevi öncesi cezaya çarptırılmıştı. Mayıs 1980'de isyan ve komplo suçlamalarıyla tutuklanarak idama mahkum edildi. Başkan Chun Doo-Hwan cezayı önce ömür boyu hapse, daha sonra da 20 yıla düşürdü.

Aralık 1982'de Kim'in Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi tedavi için Güney Kore'den ayrılmasına izin verildi, ancak bu yolculuk bir sürgüne dönüştü. Ancak 1985'te Güney Kore'ye dönebilen Kim, daha sonra siyasi muhalefetin başlıca liderlerinden biri oldu.

9. Roh Moo-hyun: İntihar etti

9. Roh Moo-hyun: İntihar etti

Roh, görevi bittikten sonra rüşvet iddiaları nedeniyle soruşturmaya uğradı. Mayıs 2009'da intihar etti.

10. Lee Myung-bak: Hapis cezasına çarptırıldı

10. Lee Myung-bak: Hapis cezasına çarptırıldı

Lee 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2019 yılında mahkumiyet kararını temyize götürdüğü için kefaletle serbest bırakıldı. Ertesi yıl Güney Kore Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti ve Lee cezaevine geri döndü. 

Aralık 2022'de Lee, Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol tarafından affedildi. Bu af, kalan hapis cezasını ve para cezasının ödenmemiş kısmını iptal etti.

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11. Park Geun-hye: 24 yıl hapis, 17 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

11. Park Geun-hye: 24 yıl hapis, 17 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

Park, 6 Nisan 2018 tarihinde yolsuzluktan suçlu bulunarak 24 yıl hapis ve 17 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. 

Daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde, karar Kore televizyonunda canlı olarak yayınlandı. 

Temmuz 2018'de bir başka duruşmada Park, devlet fonlarını yasadışı kullanmaktan suçlu bulundu ve sekiz yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Ertesi ay bir temyiz mahkemesi Nisan 2018'deki kararın Park'ın yolsuzluğunun tüm kapsamını dikkate almadığına hükmetti; hapis cezası bir yıl uzatıldı ve para cezası 20 milyar won'a yükseltildi. 

Cezalar eşzamanlı değil ardışık olarak uygulanacaktı, bu nedenle Park toplam 33 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak daha sonra yeniden yargılanmasına karar verildi ve 2020 yılında cezası 20 yıla indirildi.

12. Moon Jae-in: Görevini sorunsuz tamamladı

12. Moon Jae-in: Görevini sorunsuz tamamladı

Moon Jae-in, Güney Kore'nin 19. Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı dönemi 10 Mayıs 2022'de anayasal görev süresinin sona ermesiyle tamamladı. 

Güney Kore Anayasası gereğince yalnızca 5 yıl görev yapabilen Moon Jae-in görev süresinde herhangi bir problemle karşılaşmadı. Görevini barışçıl bir şekilde yeni başkan Yoon Suk-yeol'e bıraktı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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