Suikast, İdam, Darbe...Güney Kore Cumhurbaşkanlarının Karanlık Tarihi
Suikast, İdam, Darbe...Güney Kore Cumhurbaşkanlarının Karanlık Tarihi
Güney Kore'de artan siyasi baskı altındaki Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol sıkıyönetim ilan etti. Demokratik ülkede 50 yıldan uzun süredir ilk kez sıkıyönetim ilan edilmiş oldu. Sıkıyönetim birkaç saat sonra parlamentonun kararıyla kaldırıldı. Cumhurbaşkanının bu kararı, akıllara önceki Güney Kore Cumhurbaşkanlarını getirdi.
Kimisi suikaste kurban gitmiş, kimisi darbeyle görevden alınmış, kimisine de hapis cezası verilmişti.
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1. Syngman Rhee: Halkın protestosuyla görevden ayrıldı
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2. Yun Bo-seon: Darbeyle indirildi
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5. Chun Doo-hwan: İdam cezası verildi
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10. Lee Myung-bak: Hapis cezasına çarptırıldı
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11. Park Geun-hye: 24 yıl hapis, 17 milyon dolar para cezasına çarptırıldı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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