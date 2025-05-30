Stresin ve Anksiyetenin Cinsel Yaşama Etkileri

1- Hormonsal Dengesizlikler: Stres sırasında vücut kortizol üretir. Yüksek kortizol seviyeleri, testosteron gibi cinsellik hormonlarının üretimini azaltabilir, bu da cinsel istekte azalmaya yol açabilir. Stres, prolaktin seviyelerini artırabilir ve bu da cinsel dürtüyü azaltabilir.

2- Fiziksel Belirtiler: Sürekli stres altında olan bireyler, kendilerini yorgun ve enerji düşüklüğü içinde hissedebilirler. Bu durum, cinsel isteği azaltabilir. Stres, kas gerilimine ve ağrıya neden olabilir. Bu fiziksel rahatsızlıklar, cinsel aktiviteyi zorlaştırabilir ve keyif almamayı artırabilir.

3- Cinsel İşlev Bozuklukları: Stres, erkeklerde erektil disfonksiyon riskini artırabilir. Stres hormonları, penise giden kan akışını etkileyebilir. Kadınlarda stres, vajinal kuruluğa yol açabilir, bu da cinsel ilişkiyi rahatsız edici hale getirebilir. Stresin genel bir yan etkisi olarak cinsel istek ve cinsel arzu azalabilir. Günlük hayatın zorlukları ve stres, cinselliği arka plana itebilir.