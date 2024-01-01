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Steam Değeri 300 TL'yi Aşan Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz!

Steam Değeri 300 TL'yi Aşan Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 19:11

Epic Games, 4 Ocak gününe kadar her gün bir ücretsiz oyunu kullanıcılar ile buluşturuyor. Bu günün sürpriz oyunu ise Steam değeri 300 TL'yi aşan bir bulmaca oyunu.

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Gerçek uzmanlar tarafından tasarlanan Escape Academy, Epic Games Store'da ücretsiz

Peki oyunu kütüphanemize nasıl ekleyeceğiz?

Peki oyunu kütüphanemize nasıl ekleyeceğiz?

Bu işlem fazlasıyla basit. Öncelikle masaüstü uygulaması veya internet sitesi aracılığı ile Epic Games hesabınıza giriş yapın. Ardından mağazanın alt kısmında bulunan ücretsiz oyunlar sekmesine gelin. Ardından oyunun üzerine tıklayarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunu kütüphanenize eklemek için zamanınız kısıtlı!

Oyunu kütüphanenize eklemek için zamanınız kısıtlı!

Epic Games her gün bir ücretsiz oyunu kullanıcılara sunuyor. Bu oyunlar ise her gün saat 19.00'da sıfırlanıyor. Yani Escape Academy'i kütüphanenize eklemek için 24 saatiniz var.

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