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Stardew Valley Yemek Kitabı Satışa Sunuldu: Oyundaki Lezzetleri Sofranıza Taşıyabileceksiniz!

Stardew Valley Yemek Kitabı Satışa Sunuldu: Oyundaki Lezzetleri Sofranıza Taşıyabileceksiniz!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 18:12

Son dönemlerin en popüler oyunlarından bir tanesi olan Stardew Valley için bir yemek kitabı satışa sunuldu.

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2016 yılından beri hayatımızda olan Stardew Valley sevgisi bitmek bilmiyor!

2016 yılından beri hayatımızda olan Stardew Valley sevgisi bitmek bilmiyor!

Zaten geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 1.6 güncellemesi ile birlikte tekrar oyuncu rekoru kırmayı başaran Stardew Valley, şimdi ise yemek severler için harika bir kitapla karşımıza çıkıyor.

Genellikle vejetaryen yemeklerde oluşan tarifler bulunuyor.

Genellikle vejetaryen yemeklerde oluşan tarifler bulunuyor.

Çünkü oyun içerisinde yer alan yemek tarifleri genellikle vejetaryen tariflere uyum sağlıyor. Ayrıca bu tarifler, oyundaki sevilen karakterler tarafından anlatılıyor.

İçerisinde oyundan yemek tarifleri bulunuyor.

İçerisinde oyundan yemek tarifleri bulunuyor.

Stardew Valley içerisinde yer alan neredeyse tüm yemeklerin gerçek tariflerinin yer aldığı kitap Amerika'da satışa sunulmuş durumda. Kitabın içerisindeki tarifleri uygulayarak kendinize oyundan harika yemekler hazırlama şansına erişeceksiniz.

50'den fazla yemek tarifi var.

50'den fazla yemek tarifi var.
twitter.com

Oyun içerisinde yer alan 50'den fazla yemek tarifiyle birlikte gelen bu kitap, ne yazık ki şu an için ülkemizde satışa sunulmadı. Yurt dışından almak isterseniz kitabın 22 dolar civarına satıldığı söylenebilir.

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