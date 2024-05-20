Stardew Valley Yemek Kitabı Satışa Sunuldu: Oyundaki Lezzetleri Sofranıza Taşıyabileceksiniz!
Stardew Valley Yemek Kitabı Satışa Sunuldu: Oyundaki Lezzetleri Sofranıza Taşıyabileceksiniz!
Son dönemlerin en popüler oyunlarından bir tanesi olan Stardew Valley için bir yemek kitabı satışa sunuldu.
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2016 yılından beri hayatımızda olan Stardew Valley sevgisi bitmek bilmiyor!
Genellikle vejetaryen yemeklerde oluşan tarifler bulunuyor.
İçerisinde oyundan yemek tarifleri bulunuyor.
50'den fazla yemek tarifi var.
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