Stalk Hevesimiz Kalmamıştır: X'te Beğeniler Artık Görülmeyecek
Stalk Hevesimiz Kalmamıştır: X'te Beğeniler Artık Görülmeyecek
Elon Musk, dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması Twitter'ı aldığından beri yapmadığı değişiklik bırakmadı. Twitter'ın adını, rengini, sembolünü değiştirdi...Şimdi ise stalk sektörüne derinden bir darbe geliyor.
X, beğenilerin gizleneceğini açıkladı.
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Twitter'ı satın alan Elon Musk'un bugüne kadar yapmadığı değişiklik kalmadı.
Geçtiğimiz günlerde iddia edildiği üzere X'e tıpkı Instagram ve TikTok'ta olduğu gibi video akış özelliği geliyor.
Peki Elon Musk'un çılgınca fikirlerinin sonu gelir mi? Sanmıyoruz.
"Gizliliğinizi daha iyi korumak için bu hafta beğenileri herkes için gizli hale getiriyoruz..."
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