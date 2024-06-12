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Stalk Hevesimiz Kalmamıştır: X'te Beğeniler Artık Görülmeyecek

Stalk Hevesimiz Kalmamıştır: X'te Beğeniler Artık Görülmeyecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.06.2024 - 11:13

Elon Musk, dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması Twitter'ı aldığından beri yapmadığı değişiklik bırakmadı. Twitter'ın adını, rengini, sembolünü değiştirdi...Şimdi ise stalk sektörüne derinden bir darbe geliyor.

X, beğenilerin gizleneceğini açıkladı.

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Twitter'ı satın alan Elon Musk'un bugüne kadar yapmadığı değişiklik kalmadı.

Twitter'ı satın alan Elon Musk'un bugüne kadar yapmadığı değişiklik kalmadı.

Kendi isteklerini milyonlarca kullanıcının yer aldığı Twitter'da uygulamaktan çekinmeyen Elon Musk, bugüne kadar köklü değişikliklere imza attı. Öyle ki Twitter'ın adı, şekli, şemali her şeyi değişti.

Geçtiğimiz günlerde iddia edildiği üzere X'e tıpkı Instagram ve TikTok'ta olduğu gibi video akış özelliği geliyor.

Geçtiğimiz günlerde iddia edildiği üzere X'e tıpkı Instagram ve TikTok'ta olduğu gibi video akış özelliği geliyor.

New York Post'un aktardığı haberde, Elon Musk'un uzun süredir üzerinde çalıştığı proje, çok yakında karşılık bulacak. Öyle ki kullanıcılar artık video içerikleri izlemek için yalnızca X'e gelecek...

Peki Elon Musk'un çılgınca fikirlerinin sonu gelir mi? Sanmıyoruz.

Peki Elon Musk'un çılgınca fikirlerinin sonu gelir mi? Sanmıyoruz.

X'in resmi profillerinden yapılan paylaşımlarda, yeni bir özellik daha tanıtıldı. Buna göre artık kullanıcılar, X'de başkalarının beğendiği tweetleri görüntüleyemeyecek!

"Gizliliğinizi daha iyi korumak için bu hafta beğenileri herkes için gizli hale getiriyoruz..."

"Gizliliğinizi daha iyi korumak için bu hafta beğenileri herkes için gizli hale getiriyoruz..."

X'in resmi hesabından yapılan paylaşıma göre, yeni gelecek özellikler şu şekilde:

  • Beğendiğiniz gönderileri hâlâ görebileceksiniz (fakat diğer kullanıcılar göremeyecek)

  • Kendi gönderilerinizin beğeni sayısı ve diğer ölçümleri bildirimlerin altında görünmeye devam edecek.

  • Artık başka birinin gönderisini kimin beğendiğini göremeyeceksiniz.

  • Bir gönderinin yazarı, gönderilerini kimlerin beğendiğini görebilecek

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