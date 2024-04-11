Sporcuların İlham Verici Hikayeleri: Zorlu Engelleri Aşarak Başarıya Ulaştılar

Muhammad Ali, boks kariyerinde üç kez ağır siklet dünya şampiyonu olmasının yanı sıra, sivil haklar ve sosyal adalet mücadelesinde de önemli bir figürdü. Ali, Vietnam Savaşı'na katılmayı reddederek cesurca savaş karşıtı bir duruş sergiledi ve ırkçılığa karşı mücadele etti. Sporun sadece bir arenadan ibaret olmadığını ve gerçek değişim için bir araç olabileceğini gösterdi.