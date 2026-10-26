Soyoung Park: "Fuarlar, O Yalnızlığın Bittiği Yer"
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Ekim'in ilk serinliği Kocaeli'de kendini iyiden iyiye hissettiriyordu. Fuar salonuna adım attığım an üzerimdeki üşüme çözüldü; içerisi kalabalığın, ışıkların ve sohbetin sıcaklığıyla dolmuştu. Ceketimi koluma alırken etrafa bakındım. Gençlerin çoğu ellerinde telefonlarla stantları, sevdikleri kitapları, birbirlerini fotoğraflıyordu. Bir an kendimi dev bir cam kürenin içindeymiş gibi hissettim: Dışarıda serin bir sonbahar, içeride ışıl ışıl bir dünya ve her anın bir ekrana aktarıldığı bir kalabalık.
Bu duyguyu bana, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nın uluslararası konuklarından Soyoung Park'ın romanı Snowglobe düşündürdü.
Doğrusu, söyleşinin en sade cevabı en çok aklımda kalanı oldu: "Yazarlık yalnız yapılan bir iş... Fuarlar ise o yalnızlığın bittiği yer."
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