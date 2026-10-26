Soyoung Park: "Fuarlar, O Yalnızlığın Bittiği Yer"

Kitap, dünyanın sonsuz bir kışa gömüldüğü bir gelecekte geçiyor. İnsanlar, kubbeli bir şehirde yaşayan seçilmiş ailelerin hayatını ekrandan izleyerek ısınıyor. Kahramanı Chobahm ise soğukta çalışan, oyuncu olmayı hayal eden sıradan bir genç kız. Kore'de yayımlanıp İngilizceye çevrilen, 'bir K-drama gibi okunuyor' diye anılan bu roman, Kore gençlik edebiyatının dünyaya açılan yüzlerinden biri.

Bana kalırsa buradaki asıl mesele, görünür olmak ile kendimiz olarak kalabilmek arasındaki o ince çizgi. Şunu fark ettim: Distopya, genç okurlar için bir kaçış değil, bir ayna. İklim kaygısının, gelecek belirsizliğinin, filtrelenmiş hayatların gölgesinde büyüyen bir kuşak, karanlık hikâyelerde kendi yüzünü görüyor. Tam da bu nedenle Park'ın romanı yalnızca bir bilimkurgu olarak değil, sosyal medya çağının keskin bir tahlili olarak da okunabilir.

Park'ı fuarda, kendisini görmeye gelen genç okurların arasında gördüm: Kubbenin içindeki kalabalığın tam ortasında, ama bir ekranın değil, gerçek bir buluşmanın parçası olarak. Söyleşimiz ise fuarın kapıları açılmadan önce, Park Türkiye'ye gelmeyi 'rüya gibi' diye tarif ederken gerçekleşti. Şimdi kubbenin camına birlikte yaslanalım ve kar küresinin içinden gelen bu sesi dinleyelim.