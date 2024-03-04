Söylenti: Sevilen Oyun Ghosts of Tsushima Yakın Zamanda PC İçin Duyurulabilir!
Söylenti: Sevilen Oyun Ghosts of Tsushima Yakın Zamanda PC İçin Duyurulabilir!
PlayStation markasının sevilen yapımlarından olan Ghost of Tsushima, yakın bir tarihte PC için duyurulabilir.
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Bu söylentinin kaynağı ise daha önce birçok sızıntı ile gündeme gelen Nick Baker.
Ghost of Tsushima, oyuncuların favori özel oyunlarından birisi.
Nedir bu Ghost of Tsushima'nın olayı?
PlayStation, oyunlarını PC'ye getirmeye devam edecek.
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