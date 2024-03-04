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Söylenti: Sevilen Oyun Ghosts of Tsushima Yakın Zamanda PC İçin Duyurulabilir!

Söylenti: Sevilen Oyun Ghosts of Tsushima Yakın Zamanda PC İçin Duyurulabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 16:23

PlayStation markasının sevilen yapımlarından olan Ghost of Tsushima, yakın bir tarihte PC için duyurulabilir.

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Bu söylentinin kaynağı ise daha önce birçok sızıntı ile gündeme gelen Nick Baker.

Bu söylentinin kaynağı ise daha önce birçok sızıntı ile gündeme gelen Nick Baker.
twitter.com

XboxEra'nın kurucusu olan ve oyun dünyasındaki birçok olayı bizlere daha önce de erkenden ulaştırmış olan Nick, birkaç gün önce bir tweet attı. Bu tweet'e göre de 5 Mart civarlarında Ghost of Tsushima'nın PC için duyurusunu görebiliriz.

Ghost of Tsushima, oyuncuların favori özel oyunlarından birisi.

Ghost of Tsushima, oyuncuların favori özel oyunlarından birisi.

Oyunun bu kadar sevilmesi ve ilgi görmesi de doğal olarak popülerliğini artırıyor. Bu popülerlik de PC oyuncularını daha da heyecanlandırıyor tabii. Ghost of Tsushima'nın PC için çıkması ve daha çok oyuncuya ulaşması, oyunun daha çok sevilmesi ve konuşulması için büyük bir adım olacaktır.

Nedir bu Ghost of Tsushima'nın olayı?

Nedir bu Ghost of Tsushima'nın olayı?

Gerek teması, gerek grafikleri ve oynanışı ile oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Ghost of Tsushima, bizleri Japonyaya götürüyor. Moğol istilasi sırasında büyük bir mağlubiyete uğrayan Jin Sakai'nin intikam hikayesini deneyimliyoruz. İyi bir hikâye sunmayı başaran yapım, oynanış konusunda da üst klasmanlarda. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği de mevcut.

PlayStation, oyunlarını PC'ye getirmeye devam edecek.

PlayStation, oyunlarını PC'ye getirmeye devam edecek.

Şu anlık kesin bir bilgi olmasa da Ghost of Tsushima'nın PC için çıkması kaçınılmaz bir durum. Sony'nin geçen haftalarda yaptığı açıklamalar da bunu destekler nitelikte. Halihazırda birçok büyük PlayStation oyununu PC'ye çıkaran Sony, bu noktadan sonra geri vites yapmayacaktır.

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