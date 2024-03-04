Söylenti: Sevilen Oyun Ghosts of Tsushima Yakın Zamanda PC İçin Duyurulabilir!

Oyunun bu kadar sevilmesi ve ilgi görmesi de doğal olarak popülerliğini artırıyor. Bu popülerlik de PC oyuncularını daha da heyecanlandırıyor tabii. Ghost of Tsushima'nın PC için çıkması ve daha çok oyuncuya ulaşması, oyunun daha çok sevilmesi ve konuşulması için büyük bir adım olacaktır.