Söyledikleri Acı Ama Oldukça Gerçek Şeylerle Hayatın Sert Yüzünü Hatırlatan Kişiler

Twitter'da bir kullanıcı, takipçilerine 'Acı ama gerçek bir şey söyleyin' şeklinde bir çağrıda bulundu. Bu çağrıya kısa sürede birçok kullanıcıdan yanıt geldi. Gelen yanıtlar, hepimize tanıdık gelen, yaşamın acı veren gerçeklerini derin bir şekilde yansıtıyor.

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