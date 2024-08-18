Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Söyledikleri Acı Ama Oldukça Gerçek Şeylerle Hayatın Sert Yüzünü Hatırlatan Kişiler

Söyledikleri Acı Ama Oldukça Gerçek Şeylerle Hayatın Sert Yüzünü Hatırlatan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 09:00

Twitter'da bir kullanıcı, takipçilerine 'Acı ama gerçek bir şey söyleyin' şeklinde bir çağrıda bulundu. Bu çağrıya kısa sürede birçok kullanıcıdan yanıt geldi. Gelen yanıtlar, hepimize tanıdık gelen, yaşamın acı veren gerçeklerini derin bir şekilde yansıtıyor.

Gelin birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu basit ama güçlü soru, Twitter kullanıcılarının hayatın en derin acılarını ve gerçeklerini ifşa ettiği yanıtlarla dolup taştı.👇

Bu basit ama güçlü soru, Twitter kullanıcılarının hayatın en derin acılarını ve gerçeklerini ifşa ettiği yanıtlarla dolup taştı.👇
twitter.com

Kimi, sevilen birinin yokluğunun ne kadar derin bir acı getirebileceğini anımsattı.

Kimi, sevilen birinin yokluğunun ne kadar derin bir acı getirebileceğini anımsattı.
twitter.com

Kimi de, uzun yıllar boyunca anılar biriktirilen bir mekanın ve geçmişin geride bırakılmasının verdiği duygusal yükü dile getirdi.

Kimi de, uzun yıllar boyunca anılar biriktirilen bir mekanın ve geçmişin geride bırakılmasının verdiği duygusal yükü dile getirdi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın