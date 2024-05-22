Soygun Temalı Crime Boss: Rockay City Steam Mağazasına Geliyor
Soygun Temalı Crime Boss: Rockay City Steam Mağazasına Geliyor
Geçen sene çıkan ve gerçek hayattaki aksiyon oyuncularını bünyesinde barındırarak ilgileri üzerine toplayan Crime Boss: Rockay City, Steam mağazasına geliyor.
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Geçen sene çıkmıştı.
Soygun teması ile ön plana çıkıyor.
Aksiyon filmlerinden fırlayarak oyuna giren bazı karakterler;
Çok beğenilmedi ama her oyun ikinci bir şansı hak eder!
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