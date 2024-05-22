Soygun Temalı Crime Boss: Rockay City Steam Mağazasına Geliyor

Aynı Payday oyunlarında olduğu gibi soygun temasıyla ön plana çıkan Crime Boss: Rockay City, ekibinizle birlikte farklı haritalarda yine farklı görevleri tamamlayarak oynayabileceğiniz bir yapım. Ayrıca içerisinde tanıdık birçok aksiyon simasının yer alması da ilgi çekici.