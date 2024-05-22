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Soygun Temalı Crime Boss: Rockay City Steam Mağazasına Geliyor

Soygun Temalı Crime Boss: Rockay City Steam Mağazasına Geliyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 16:16

Geçen sene çıkan ve gerçek hayattaki aksiyon oyuncularını bünyesinde barındırarak ilgileri üzerine toplayan Crime Boss: Rockay City, Steam mağazasına geliyor.

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Geçen sene çıkmıştı.

Geçen sene çıkmıştı.

PC tarafında Epic Games Store'a özel olan oyun, aradan geçen bir senenin sonunda nihayet Steam saflarına geliyor. Epic ile anlaşması biten oyunu artık Steam üzerinden satın alarak oynayabileceksiniz.

Soygun teması ile ön plana çıkıyor.

Soygun teması ile ön plana çıkıyor.

Aynı Payday oyunlarında olduğu gibi soygun temasıyla ön plana çıkan Crime Boss: Rockay City, ekibinizle birlikte farklı haritalarda yine farklı görevleri tamamlayarak oynayabileceğiniz bir yapım. Ayrıca içerisinde tanıdık birçok aksiyon simasının yer alması da ilgi çekici.

Aksiyon filmlerinden fırlayarak oyuna giren bazı karakterler;

Aksiyon filmlerinden fırlayarak oyuna giren bazı karakterler;

Crime Boss: Rockay City içerisinde gerçek hayattan tanıdığımız ve filmlerini ayıla bayıla izlediğimiz bazı karakterler yer alıyor;

  • Danny Trejo

  • Kim Basinger

  • Chuck Norris

  • Damion Poitier

  • Vanilla Ice

  • Michael Rooker

  • Michael Madsen

Ve daha birçok ünlü oyun içerisinde yer alıyor.

Çok beğenilmedi ama her oyun ikinci bir şansı hak eder!

Çok beğenilmedi ama her oyun ikinci bir şansı hak eder!

18 Haziran tarihinde Steam platformunda çıkması beklenen Crime Boss: Rockay City, oyunculardan ikinci bir şans istiyor gibi görünüyor. İlk çıktığı dönemlerde pek beğenilmeyen ve optimizasyonu yüzünden tartışma konusu olan oyun bakalım Steam üzerinde nasıl bir performans gösterecek.

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