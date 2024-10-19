Sony Bombayı Patlattı: Marvel's Spider-Man 2 Önümüzdeki Yıl PC İçin Geliyor!

Marvel's Spider-Man 2 resmî olarak 30 Ocak 2025'de PC için çıkacak. Oyunun Steam ve Epic Games sayfaları da açılmış durumda. Her ne kadar sayfaları açılmış olsa da oyunun ön sipariş süreci başlamadı. Aynı şekilde oyuna dair bir fiyat bilgisi de verilmiş değil.