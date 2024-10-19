Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Sony Bombayı Patlattı: Marvel's Spider-Man 2 Önümüzdeki Yıl PC İçin Geliyor!

Sony Bombayı Patlattı: Marvel's Spider-Man 2 Önümüzdeki Yıl PC İçin Geliyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 17:05

PlayStation için özel olarak çıkan Marvel's Spider-Man 2, yakın bir tarihte PC için geliyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Seriyi bir ileri noktaya taşıyan yapım.

Seriyi bir ileri noktaya taşıyan yapım.

2018 yılında piyasaya sürülen ve ilk oyunun devamı olarak gelen Spider-Man 2, oyuncular tarafından oldukça beğenildi. İlk oyunun üstüne koyarak gelmeyi başarabilen bu yapım, PlayStation oyuncularına keyifli saatler geçirtmişti.

Sıra PC oyuncularında.

Oyunun PC için portlamanması, Nixxes tarafından gerçekleştirilecek.

Oyunun PC için portlamanması, Nixxes tarafından gerçekleştirilecek.

Sony'nin birçok oyununu portlamayı başaran Nixxes, Spider-Man 2 için de kolları sıvamış. Nixxes, daha önce Marvel's Spider-Man ve Miles Morales'i de PC için portlamıştı.

Spider-Man 2'nin PC için çıkmasına sayılı günler kaldı.

Spider-Man 2'nin PC için çıkmasına sayılı günler kaldı.

Marvel's Spider-Man 2 resmî olarak 30 Ocak 2025'de PC için çıkacak. Oyunun Steam ve Epic Games sayfaları da açılmış durumda. Her ne kadar sayfaları açılmış olsa da oyunun ön sipariş süreci başlamadı. Aynı şekilde oyuna dair bir fiyat bilgisi de verilmiş değil.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın