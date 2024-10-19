Sony Bombayı Patlattı: Marvel's Spider-Man 2 Önümüzdeki Yıl PC İçin Geliyor!
Sony Bombayı Patlattı: Marvel's Spider-Man 2 Önümüzdeki Yıl PC İçin Geliyor!
PlayStation için özel olarak çıkan Marvel's Spider-Man 2, yakın bir tarihte PC için geliyor!
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Seriyi bir ileri noktaya taşıyan yapım.
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Oyunun PC için portlamanması, Nixxes tarafından gerçekleştirilecek.
Spider-Man 2'nin PC için çıkmasına sayılı günler kaldı.
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