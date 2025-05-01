Bir çalışma için Chat GPT’den düzgün performans alamayınca (ki son günlerde sık sık başıma gelmeye başladı), bu durum dikkatimi çekti. O kadar basit ve kötü hatalar yapıyor ki, resmen o bildiğimiz parlak zeka, sınavdan kötü not alınca binbir dereden su getiren öğrenci ya da genelde çalışkan ve akıllı olup da bu sefer işi baştan savma yapan [veya yalapşap iş yapan] yardımcınız gibi dağılıyor hissine kapılıyorum. Kısacası acayip zaman kaybediyorum.

Yazdıklarını ayıklamak, kontrol etmek, düzeltmek tam bir angarya; resmen bunalıyorum. Sanki YZ versiyonları çoğaldıkça, aynı anda on farklı işi yapmaya çalışıp hiçbirini beceremeyen biri gibi Chat GPT son zamanlarda iyice saçmalamaya başladı.

Hatasını bulup bildirince de eskiden olmayan bir tavırla, neredeyse 'Ama öğretmenim ya da Ufuk Hanım siz de hep en zorunu soruyorsunuz!' dercesine yanıtlar alıyorum: “ İyi de; sen de çok titiz oluyorsun”, “Algoritmalarım yoruluyor”, “Token’lerim (işlem birimlerim) yetmiyor” gibi... Üstüne bir de kendisini nasıl daha az yorarak daha hızlı yanıt alabileceğimi anlatmaya kalkıyor; hem de uzun, teknik, adeta kendini haklı çıkarmak için yazılmış resmi bir savunma gibi izahatlarla. 🤔