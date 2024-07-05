Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Fikirlerini Korkusuzca Paylaşan Kişiler
Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Fikirlerini Korkusuzca Paylaşan Kişiler
Sosyal medya insanların kendi düşüncelerini özgürce paylaşabildiği bir yer. Tabii linç yeme riskiyle de karşı karşıyasınız. Bu kez Twitter'da (X) yapılan bir paylaşımda insanların 'sonuna kadar haklı olduklarını düşündükleri fikirleri' soruldu.
Bakalım nasıl cevaplar geldi?
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Bu kez de X kullanıcılarına sonuna kadar haklı olduklarını düşündükleri fikirleri soruldu.
Ortaya ilişkilerden, ailelerden, iş hayatından pek çok farklı görüş atıldı.
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Kadınlar hakkında fikirlerini ifade edenler de...
Erkekler hakkında edenler de vardı! 😂
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Haydi yorumlara...
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