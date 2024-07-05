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Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Fikirlerini Korkusuzca Paylaşan Kişiler

Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Fikirlerini Korkusuzca Paylaşan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.07.2024 - 19:18

Sosyal medya insanların kendi düşüncelerini özgürce paylaşabildiği bir yer. Tabii linç yeme riskiyle de karşı karşıyasınız. Bu kez Twitter'da (X) yapılan bir paylaşımda insanların 'sonuna kadar haklı olduklarını düşündükleri fikirleri' soruldu.

Bakalım nasıl cevaplar geldi?

Sosyal medyada sık sık linç edilebilecek fikirlerini paylaşan kişilere denk geliyoruz.

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Bu kez de X kullanıcılarına sonuna kadar haklı olduklarını düşündükleri fikirleri soruldu.

Bu kez de X kullanıcılarına sonuna kadar haklı olduklarını düşündükleri fikirleri soruldu.
twitter.com

Ortaya ilişkilerden, ailelerden, iş hayatından pek çok farklı görüş atıldı.

Ortaya ilişkilerden, ailelerden, iş hayatından pek çok farklı görüş atıldı.
twitter.com

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twitter.com

Kadınlar hakkında fikirlerini ifade edenler de...

Kadınlar hakkında fikirlerini ifade edenler de...
twitter.com

Erkekler hakkında edenler de vardı! 😂

Erkekler hakkında edenler de vardı! 😂
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Haydi yorumlara...

Haydi yorumlara...
twitter.com

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