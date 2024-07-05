Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Fikirlerini Korkusuzca Paylaşan Kişiler

Sosyal medya insanların kendi düşüncelerini özgürce paylaşabildiği bir yer. Tabii linç yeme riskiyle de karşı karşıyasınız. Bu kez Twitter'da (X) yapılan bir paylaşımda insanların 'sonuna kadar haklı olduklarını düşündükleri fikirleri' soruldu.

Bakalım nasıl cevaplar geldi?