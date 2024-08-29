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Son Zamanlarda Sıkça Duyduğumuz ‘Bariyer İlişki’ Türünü Ele Alıyoruz!

etiket Son Zamanlarda Sıkça Duyduğumuz ‘Bariyer İlişki’ Türünü Ele Alıyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 23:46

İlişki dinamikleri değişince ortaya farklı terimler çıkıyor. Sosyal medyada sıkça duyduğumuz ve pek çok kişinin dikkatini çeken bariyer ilişki türünü ele alacağız. Pek çok kişiden tepki alsa da, bu ilişki türünü yaşayan birçok insan var.

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Son dönemlerde sıkça konuşulan 'Bariyer İlişki' kavramı, sosyal medyada bir gönderiye yapılan yorum ile yayıldı.

Son dönemlerde sıkça konuşulan 'Bariyer İlişki' kavramı, sosyal medyada bir gönderiye yapılan yorum ile yayıldı.

'Bariyer İlişki', kişinin ilişkisi varken hayatına başka birini alması ve onu bariyer olarak kullanmasına deniyor.

'Bariyer İlişki', kişinin ilişkisi varken hayatına başka birini alması ve onu bariyer olarak kullanmasına deniyor.

Hayatınızda biri var, onu çok seviyorsunuz ama hayatınıza başka birisini de alıyorsunuz. Hayatınıza aldığınız kişiyi hiç kimse bilmiyor.

Bariyer ilişki kurmak isteyen birey, romantik bir ilişki içinde olduğu kişiye kendisini fazla kaptırmamak ve ona bağlanmamak için hayatına başka birini alıyor.

Bariyer ilişki kurmak isteyen birey, romantik bir ilişki içinde olduğu kişiye kendisini fazla kaptırmamak ve ona bağlanmamak için hayatına başka birini alıyor.

Eğer kişi kendisini ona çok kaptırırsa ve onu hayatının merkezine koyarsa, ilişkinin devamında üzülebilir ve aşk acısı çekebilir. En azından ilişkinin gerekçesi böyle.

Bireyin hayatına aldığı ikinci kişi ise bariyer görevi görüyor.

Bireyin hayatına aldığı ikinci kişi ise bariyer görevi görüyor.

Yani bariyer kişi, bireyi aşk acısı çekmekten ve ana partnerine bağlanmaktan koruyor. Böylece bağlanmanın getireceği kalp kırıklarından korunmuş oluyor.

Sosyal medyada bir gönderiye yapılan bariyer ilişki yorumu ise şu şekilde:

Sosyal medyada bir gönderiye yapılan bariyer ilişki yorumu ise şu şekilde:

Bariyer ilişki kısa sürer, sadece duygusal ve fiziksel istekleri karşılamaya yöneliktir. Arada kurulan bağ bu isteklerin ilerisine geçemez.

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Ancak bu ilişki türünü 'Yara Bandı İlişki' türüne benzeten pek çok insan bulunuyor.

Yara bandı ilişki türünde ise kişi, önceki ilişkisinde açılan yaraları kapatmak için hayatına birini alıyor.

Bu ilişki türü de kısa sürüyor; duygusal ve fiziksel istekleri karşılamaya yönelik oluyor, uzun süreli bir yakınlık kurmuyor ve bu ilişkiyi gizli tutmaya çalışıyor.

'Bariyer İlişki' ve 'Yara Bandı İlişki' arasında tek bir temel fark bulunuyor.

'Bariyer İlişki' ve 'Yara Bandı İlişki' arasında tek bir temel fark bulunuyor.

Bariyer ilişkide bireyin hayatında biri vardır ve hayatına bir başkasını alır. Yara bandı ilişkide ise ilişkisi bitmiştir ve kısa süreli olmak şartıyla yeni biriyle herkesten gizleyeceği bir ilişki yaşar.

Her iki ilişkide de duygusal ve fiziksel tatmin bulunuyor. Buradaki amaç sadece kişinin isteklerine yönelik oluyor.

Her iki ilişkide de duygusal ve fiziksel tatmin bulunuyor. Buradaki amaç sadece kişinin isteklerine yönelik oluyor.

Birey yalnızlık hissini azaltmak, birine karşı hissetmek istediği duyguları yeniden yaşamak ve hayatına aldığı insanları birbiriyle kıyaslamak ister.

Her ne kadar bu ilişki türü yaygınlaşmaya başlasa da, romantik ilişkiler bakımından pek sağlıklı gözükmüyor.

Her ne kadar bu ilişki türü yaygınlaşmaya başlasa da, romantik ilişkiler bakımından pek sağlıklı gözükmüyor.

Bariyer ilişkiyi genel olarak ele aldık. Pek çok kişinin tercih ettiği bu ilişki tepki çekse de, halen bir kesim tarafından normal karşılanıyor ve yaşanmaya devam ediyor.

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