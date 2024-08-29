Son Zamanlarda Sıkça Duyduğumuz ‘Bariyer İlişki’ Türünü Ele Alıyoruz!
Son Zamanlarda Sıkça Duyduğumuz ‘Bariyer İlişki’ Türünü Ele Alıyoruz!
İlişki dinamikleri değişince ortaya farklı terimler çıkıyor. Sosyal medyada sıkça duyduğumuz ve pek çok kişinin dikkatini çeken bariyer ilişki türünü ele alacağız. Pek çok kişiden tepki alsa da, bu ilişki türünü yaşayan birçok insan var.
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Son dönemlerde sıkça konuşulan 'Bariyer İlişki' kavramı, sosyal medyada bir gönderiye yapılan yorum ile yayıldı.
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'Bariyer İlişki', kişinin ilişkisi varken hayatına başka birini alması ve onu bariyer olarak kullanmasına deniyor.
Bariyer ilişki kurmak isteyen birey, romantik bir ilişki içinde olduğu kişiye kendisini fazla kaptırmamak ve ona bağlanmamak için hayatına başka birini alıyor.
Bireyin hayatına aldığı ikinci kişi ise bariyer görevi görüyor.
Sosyal medyada bir gönderiye yapılan bariyer ilişki yorumu ise şu şekilde:
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