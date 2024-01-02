Son Zamanlarda Denemek İstediğin O Yemeği Tahmin Ediyoruz!
Son Zamanlarda Denemek İstediğin O Yemeği Tahmin Ediyoruz!
Son zamanlarda sık sık duyup da henüz denemediğin bir yemek var mı? Elbette vardır :) İşte biz şimdi o yemeği tahmin edeceğiz.
Hadi başlayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Önce şunu öğrenelim: Yemek seçer misin?
2. Seni en çok ne acıktırır?
3. Peki daha çok ne tür yemek videoları izliyorsun?
4. Nerede yemek yemeyi daha çok seviyorsun?
5. Yemek yapmayı sever misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Yeni yemekler denemeyi sever misin?
7. Son olarak bir yemekte aradığın ilk kriter ne?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda