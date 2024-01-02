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Son Zamanlarda Denemek İstediğin O Yemeği Tahmin Ediyoruz!

etiket Son Zamanlarda Denemek İstediğin O Yemeği Tahmin Ediyoruz!

godot
godot - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 17:01

Son zamanlarda sık sık duyup da henüz denemediğin bir yemek var mı? Elbette vardır :) İşte biz şimdi o yemeği tahmin edeceğiz.

Hadi başlayalım.

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1. Önce şunu öğrenelim: Yemek seçer misin?

2. Seni en çok ne acıktırır?

3. Peki daha çok ne tür yemek videoları izliyorsun?

4. Nerede yemek yemeyi daha çok seviyorsun?

5. Yemek yapmayı sever misin?

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6. Yeni yemekler denemeyi sever misin?

7. Son olarak bir yemekte aradığın ilk kriter ne?

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Sebzeli Lo Mein

Sebzeli Lo Mein

Senin denemek istediğin yemek: Sebzeli Lo Mein. Aslında Çin usulü bir noodle mein. Fakat içindeki sebzeleri ve sosuyla bildiğimiz noodle'dan biraz ayrılıyor. Bizce çok vakit geçirmeden güzel bir uzakdoğu restoranına gidip denemelisin.

Sucuklu, ıspanaklı kiş

Sucuklu, ıspanaklı kiş

Senin denemek istediğin yemek: Sucuklu, ıspanaklı kiş. Fransız mutfağının mükemmel tuzlu tart çeşitlerinden biri olan kişin içine ıspanak ve sucuk doldurularak yapılan bu enfes lezzeti bir an önce denemen lazım. Çünkü bu yemek tam senin damak tadına göre.

Izgara sebzeli marine biftek

Izgara sebzeli marine biftek

Senin denemek istediğin yemek: Izgara sebzeli marine biftek. Özel sosunda 12 saat marine edilen biftek ve ızgarada pişirilmiş sebzelerin mükemmel uyumunu tek tabakta tecrübe etmelisin. Yanında bir de güzel bir kaşık salata varsa senden iyisi yok.

Teriyaki soslu somon

Teriyaki soslu somon

Senin denemek istediğin yemek: Teriyaki soslu somon. Japonya'dan çıkıp neredeyse her mutfağa giren, susam yağı ve soya sosu ile oluşturulan teriyaki sos, ızgarada mühürlenmiş somonla buluşuyor ve eşsiz bir lezzet ortaya çıkıyor. Bizce kesinlikle denemelisin.

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