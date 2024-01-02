Son Zamanlarda Denemek İstediğin O Yemeği Tahmin Ediyoruz!

Senin denemek istediğin yemek: Sucuklu, ıspanaklı kiş. Fransız mutfağının mükemmel tuzlu tart çeşitlerinden biri olan kişin içine ıspanak ve sucuk doldurularak yapılan bu enfes lezzeti bir an önce denemen lazım. Çünkü bu yemek tam senin damak tadına göre.