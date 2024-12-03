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Son Zamanlarda Bolca Tepki Çeken Gap İlişki Türünü Ele Alıyoruz!

etiket Son Zamanlarda Bolca Tepki Çeken Gap İlişki Türünü Ele Alıyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 23:01

Zaman geçtikçe ilişki dinamiklerimiz de bununla beraber değişiyor. Son zamanlarda çokça tepki çeken, kimisi için ideal bir ilişki türü olmasına rağmen pek çok kişinin tepkisini çeken 'Gap İlişki' tam olarak ne?

Detaylıca ele aldık! 👇

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Gaslight, lovebombing, friends with benefits, poliamori... Kafamız bu terimlerin çokluğundan dolayı yanmak üzere! 🤯

Saydığımız ifadeler, çeşitli ilişki türlerini ve ilişkilerde kullanılan terimler. Kulağa başta havalı gelse de aslında pek de masum terimler değiller.

İnsan ilişkileri dinamik olduğu için asla aynı kalmıyor. Özellikle son yıllarda sosyal medyanın çok fazla yaygınlaşmasıyla pek çok şeyi sosyal medya platformlarından öğreniyoruz.

İlişki tavsiyeleri, ilişkilerde yaşanılan problemler, çözüm yöntemleri, taktikler, tavlama sanatı ve daha pek çok şey, sosyal medya platformları üzerinden paylaşılıyor.

Sanal alemde yürütülen ilişkiler, bu durumun temelini oluşturan etmenler arasında.

Çünkü çeşitli platformlarla yapılan ilişkiler, geleneksel yöntemlere göre daha rahat ve erişilebilir bir halde. Dating app'ler de bu yüzden yaygın aslında.

Aslında ilişkilerdeki dinamikleri pek çoğumuz yaşıyoruz ya da çevremizden görüyoruz. Sadece isimlendirmek biraz zaman aldı!

İnternet aleminde artık neredeyse her şey paylaşıldığı için doğal olarak ilişki türleri de paylaşılmaya başlandı. Belki isimlerini bile bilmediğiniz çiftler, başta garipsediğimiz ilişki türlerini yaşıyorlardı, sadece haberimiz yoktu.

Konumuza dönelim. "Gap İlişki" türü internet alemine düşer düşmez büyük bir tepkiyle karşılandı.

Çünkü zaten yeteri kadar ilişki terimi varken neden aralarına bir yenisi eklendi? Bu ilişki türünün diğer ilişkilerden farkı ne?

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Tepki çeken "Gap İlişki" türü tam olarak ne peki?

İngilizce karşılığı 'boşluk' olan 'gap' kelimesinden yola çıkılarak ortaya atılan ilişki türü, açık ilişkinin başka bir versiyonu aslında. Partnerler, birbirlerine belirli bir 'açıklık' veya 'boşluk' bırakarak ilişkilerini yürütebiliyorlar.

Partnerlerden her birinin, diğer kişilerle görüşmeyi ve romantik ya da cinsel etkileşimde bulunmasını barındırıyor.

Yani, ilişkide bir taraf diğer tarafın başka biri ile görüşmesine ve bir şeyler yaşamasına rıza gösteriyor. İki tarafın da birbirine açtığı boşlukta, partnerler başkalarıyla görüşebiliyor. Tabii bu iki tarafın nasıl anlaşabildiğine bağlı oluyor ve bu boşluk, genellikle kısa süreli oluyor.

Gap ilişkide partnerler, birbirlerinin öncelikleri olduğunu kabul ederek başkalarıyla görüşmeyi kabul ediyorlar.

Açık ilişkide olduğu gibi partnerler, kimlerle görüştüklerini karşı tarafa söylemek zorundalar. Bu da her ne kadar geleneksel ilişkilere göre biraz ters düşse de güven sağlamak açısından birbirlerine açık bir şekilde davranıyorlar.

Özel günler, bu ilişki türündeki boşluklara dahil. Örneğim doğum günleri.

Sıkça gördüğümüz ve yaşadığımız geleneksel ilişkilerde, partnerler doğum günlerini genellikle beraber kutlarlar. Ancak bu ilişki türünde, özel günler bu boşluklara dahil ve partnerler, başkalarıyla zaman geçirebiliyor.

Savunulan şeye göre bu ilişki, partnerlerin bir bakıma "nefes almalarını" sağlıyor.

Çünkü her özel günde yan yana olmak, bir süre sonra rutine biniyor ve partnerler sıkıldıklarını belirtiyor. Biraz da farklı sulara yelken açmak gibi diyebiliriz.

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Bunun yanı sıra bazı çiftler, bağlanmak ve duygusal bir bağ kurmak istemedikleri insanlara karşı bu ilişki teklifinde bulunabiliyor.

Bu biraz bariyer ilişki türüne benziyor ama bazı farkları olduğu için iki ilişkiyi de aynı kefeye koyamıyoruz.

Pek çok kişinin tepkisini çeken bu ilişki türü hakkında ne düşünüyorsunuz?

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