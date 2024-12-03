Son Zamanlarda Bolca Tepki Çeken Gap İlişki Türünü Ele Alıyoruz!

Yani, ilişkide bir taraf diğer tarafın başka biri ile görüşmesine ve bir şeyler yaşamasına rıza gösteriyor. İki tarafın da birbirine açtığı boşlukta, partnerler başkalarıyla görüşebiliyor. Tabii bu iki tarafın nasıl anlaşabildiğine bağlı oluyor ve bu boşluk, genellikle kısa süreli oluyor.