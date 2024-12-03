Son Zamanlarda Bolca Tepki Çeken Gap İlişki Türünü Ele Alıyoruz!
Son Zamanlarda Bolca Tepki Çeken Gap İlişki Türünü Ele Alıyoruz!
Zaman geçtikçe ilişki dinamiklerimiz de bununla beraber değişiyor. Son zamanlarda çokça tepki çeken, kimisi için ideal bir ilişki türü olmasına rağmen pek çok kişinin tepkisini çeken 'Gap İlişki' tam olarak ne?
Detaylıca ele aldık! 👇
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Gaslight, lovebombing, friends with benefits, poliamori... Kafamız bu terimlerin çokluğundan dolayı yanmak üzere! 🤯
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İnsan ilişkileri dinamik olduğu için asla aynı kalmıyor. Özellikle son yıllarda sosyal medyanın çok fazla yaygınlaşmasıyla pek çok şeyi sosyal medya platformlarından öğreniyoruz.
Sanal alemde yürütülen ilişkiler, bu durumun temelini oluşturan etmenler arasında.
Aslında ilişkilerdeki dinamikleri pek çoğumuz yaşıyoruz ya da çevremizden görüyoruz. Sadece isimlendirmek biraz zaman aldı!
Konumuza dönelim. "Gap İlişki" türü internet alemine düşer düşmez büyük bir tepkiyle karşılandı.
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Tepki çeken "Gap İlişki" türü tam olarak ne peki?
Partnerlerden her birinin, diğer kişilerle görüşmeyi ve romantik ya da cinsel etkileşimde bulunmasını barındırıyor.
Gap ilişkide partnerler, birbirlerinin öncelikleri olduğunu kabul ederek başkalarıyla görüşmeyi kabul ediyorlar.
Özel günler, bu ilişki türündeki boşluklara dahil. Örneğim doğum günleri.
Savunulan şeye göre bu ilişki, partnerlerin bir bakıma "nefes almalarını" sağlıyor.
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Bunun yanı sıra bazı çiftler, bağlanmak ve duygusal bir bağ kurmak istemedikleri insanlara karşı bu ilişki teklifinde bulunabiliyor.
Pek çok kişinin tepkisini çeken bu ilişki türü hakkında ne düşünüyorsunuz?
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