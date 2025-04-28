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Funda Eryiğit Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Funda Eryiğit Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Tüm Merak Edilenler

Funda Eryiğit Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Funda Eryiğit Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Tüm Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.04.2025 - 20:34

Son yıllarda hem dijital platformlarda hem de tiyatro sahnelerinde adını sıkça duyduğumuz Funda Eryiğit hakkında birçok sorunun yanıtı merak ediliyor. Bir dönem Poyraz Karayel ile gönüllerimizi fethetmişti, şimdi ise Netflix projelerinin vazgeçilmezi oldu. Peki, kariyerinin başlangıcı nasıldı, özel hayatında neler yaşadı? 

Gelin birlikte Funda Eryiğit’in hayatına ve başarı dolu yolculuğuna birlikte göz atalım!

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Funda Eryiğit Kimdir?

Funda Eryiğit Kimdir?

Funda Eryiğit tiyatro, dizi ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri. Oyunculuk yeteneğiyle sadece ekranlarda değil, sahnelerde de iz bırakan bir oyuncu. Hem eğitimi hem de kariyeri boyunca adım adım ilerleyerek bugünlere geldi. Üstelik sadece Türkiye’de değil, uluslararası projelerde de adını duyurmaya başladı.

Funda Eryiğit Kaç Yaşında?

Güzel oyuncu 6 Kasım 1984 doğumlu. Yani 2025 itibarıyla 40 yaşında.

Funda Eryiğit Nereli?

Aslen Samsun Bafralı olan Funda Eryiğit, Hollanda’da dünyaya gelmiş.

Kariyer Başlangıcı

Kariyer Başlangıcı

Funda Eryiğit’in profesyonel oyunculuk kariyeri sahnelerde başladı. 2002-2003 sezonunda Tiyatro Alkış’ta Orman Postacısı adlı oyunla tiyatroya ilk adımını attı. 

Ardından Bir Kümes Müzikali ve Senin Elin Neredeydi? gibi oyunlarda performans sergiledi.

Televizyon dünyasına ise 2008 yılında Canım Ailem dizisiyle adım attı. Seyhan karakteriyle izleyicinin gönlünü kazanırken, Uğur Yücel, Ezgi Mola ve Ozan Güven gibi dev isimlerle aynı projede yer aldı.

Özel Hayatı

Özel Hayatı

Funda Eryiğit, Bir Başkadır dizisinin çekimleri sırasında tanıştığı yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşamaya başladı. Bu aşk 2023 yılında evlilikle taçlandı. Çiftin bir de çocukları bulunuyor.

Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Funda Eryiğit’in yer aldığı projeler gerçekten parmakla gösterilecek cinsten.

İşte öne çıkanlar:

  • Canım Ailem (2008-2009) – Seyhan

  • İstanbul’un Altınları (2011)

  • Eski Hikâye (2013)

  • Karadayı (2014) – Belgin

  • Poyraz Karayel (2015) – Eda

  • Gecenin Kraliçesi (2016) – Esra

  • Son Yaz (2021) – Avukat Cana

Sinema tarafında da;

  • Limonata (2015)

  • Yok Artık! (2015)

  • Aden (2020)

  • Cici (2022, Netflix)

  • Boğa Boğa (2023, Netflix)

  • Ölü Mevsim (2024)

  • Kül (2024, Netflix)

Ayrıca Hakan: Muhafız ve Bir Başkadır gibi dijital platform projelerinde de boy gösterdi.

Güncel Projeleri

Güncel Projeleri

Şu sıralar Funda Eryiğit’in adı yine Netflix yapımlarıyla anılıyor. Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Kül filmi uzun süre platformun en çok izlenenler listesinde kaldı.

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Ödülleri ve Adaylıkları

Ödülleri ve Adaylıkları

Başarılı oyuncu sadece izleyici sevgisi değil, ödüller de topladı!

  • 2 adet Afife Tiyatro Ödülü

  • 1 adet Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülü

Ayrıca Berlin Film Festivali’nde gösterilen bazı yapımlarda yer alarak uluslararası arenada da dikkat çekti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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