Funda Eryiğit Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Funda Eryiğit Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Tüm Merak Edilenler
Son yıllarda hem dijital platformlarda hem de tiyatro sahnelerinde adını sıkça duyduğumuz Funda Eryiğit hakkında birçok sorunun yanıtı merak ediliyor. Bir dönem Poyraz Karayel ile gönüllerimizi fethetmişti, şimdi ise Netflix projelerinin vazgeçilmezi oldu. Peki, kariyerinin başlangıcı nasıldı, özel hayatında neler yaşadı?
Gelin birlikte Funda Eryiğit’in hayatına ve başarı dolu yolculuğuna birlikte göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Funda Eryiğit Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kariyer Başlangıcı
Özel Hayatı
Yer Aldığı Dizi ve Filmler
Güncel Projeleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ödülleri ve Adaylıkları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın