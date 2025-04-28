Funda Eryiğit Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Funda Eryiğit Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Tüm Merak Edilenler

Funda Eryiğit tiyatro, dizi ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri. Oyunculuk yeteneğiyle sadece ekranlarda değil, sahnelerde de iz bırakan bir oyuncu. Hem eğitimi hem de kariyeri boyunca adım adım ilerleyerek bugünlere geldi. Üstelik sadece Türkiye’de değil, uluslararası projelerde de adını duyurmaya başladı.

Funda Eryiğit Kaç Yaşında?

Güzel oyuncu 6 Kasım 1984 doğumlu. Yani 2025 itibarıyla 40 yaşında.

Funda Eryiğit Nereli?

Aslen Samsun Bafralı olan Funda Eryiğit, Hollanda’da dünyaya gelmiş.