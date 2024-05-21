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Son Günlerde Yaşadığın Huzursuzluğun Sebebi Ne?

etiket Son Günlerde Yaşadığın Huzursuzluğun Sebebi Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 14:16

Duygusal canlılarız; pek de iyi şeyler yaşamadığımız dönemlerde veya geleceği düşündüğümüzde kaygılanırız. Keza geçmişi düşündüğümüzde de huzursuz olabiliriz. Yaşadığın huzursuzluğu tahmin etmeye çalışacağız ama unutma ki bu durum geçici.

Not: Testimizin bilgilendirme ve eğlence amacı taşıdığını belirtelim. Kendini daha iyi hissetmek istiyorsan profesyonel destek almaktan hiçbir zaman çekinme. Mental sağlığın her zaman en önemli şey olmalı. ❤️

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1. Öncelikle şunu soralım: Kendini günün hangi vakitlerinde huzursuz hissediyorsun?

2. Peki bu huzursuzluk çöktüğünde vücudun nasıl tepki veriyor?

3. Bu tür durumlarda uyku düzenine de önem vermen gerekiyor. Son zamanlarda günde kaç saat uyuyorsun?

4. Huzursuz olduğunda yalnız kalmamanı tavsiye ediyoruz. Yakın çevren ile aran nasıl?

5. Yakın çevren ile yaşadığın bu huzursuzluğu paylaşmayı düşündün mü?

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6. İştahın ne durumda, iyi besleniyor musun?

7. Film ve dizi izleme alışkanlığından devam edelim. Odak süreni öğrenebilir miyiz?

8. Pekâlâ! Tam şu an nerede olmak/ne yapmak isterdin?

9. Şu sıralar bu duygulardan hangisinin eksikliğini çekiyorsun?

10. Son olarak şunu soralım: Psikolojik destek almayı düşünüyor musun?

Hayatın yoğunluğu seni yormuş gibi!

Seçtiğin yanıtlara göre son günlerde yaşadığın huzursuzluğunun ana sebebi yoğun iş veya okul hayatından kaynaklanıyor olabilir. Gün içinde üzerinde biriken sorumluluklar, doğal olarak stres yaratabilir. Kendine zaman ayırmayı unutma ve ara vermek için birkaç dakikanı ayır. Küçük molalar, büyük farklar yaratabilir. Hafif bir yürüyüş veya sevdiğin bir kitap, zihni dinlendirmene yardımcı olabilir. Bunun yanında profesyonel destek almaktan hiçbir zaman çekinme. ❤️

Sosyal bataryan azalmış gibi görünüyor!

Bize verdiğin cevaplar, son zamanlarda sosyal yaşantında ve ilişkilerinde yaşadığın gerginlikleri gösteriyor. İlişkiler zaman zaman zorlayıcı olabilir ve bu da duygusal olarak üzerimize gelebilir. Açık iletişim ve empati, bu tür durumları yönetmek için kritik öneme sahiptir. İlişkilerindeki kişilerle duygularını paylaşmak, her iki taraf için de rahatlatıcı olabilir. Kendine zaman ayırabilir, iç sesini dinleyebilir ve neye ihtiyacın olduğunu daha iyi anlayabilirsin. Bir uzman yardımı ile bu durumun üstesinden gelebilirsin. ❤️

Kendine pek zaman ayırmıyorsun gibi!

Cevaplarına baktığımızda şunu anladık: Kendine yeterince zaman ayıramamak, son dönemdeki huzursuzluğunun önemli bir sebebi olabilir. Hepimiz zaman zaman kendimizi ihmal edebiliriz, ancak kendimize zaman ayırmak ve kendimizle ilgilenmek, genel huzurumuz için kritik bir öneme sahiptir. Kendin için bir şeyler yaparak gününü renklendirmeyi deneyebilirsin: bir hobi edinmek, spor yapmak, yürüyüşe çıkmak, en sevdiğin tatlıyı yemek... Her ne olursa olsun, sana ne iyi geliyorsa onu yapmaktan çekinme. Bir uzman yardımı, her zaman seni daha iyi hissettirecektir. ❤️

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