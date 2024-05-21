Son Günlerde Yaşadığın Huzursuzluğun Sebebi Ne?

Duygusal canlılarız; pek de iyi şeyler yaşamadığımız dönemlerde veya geleceği düşündüğümüzde kaygılanırız. Keza geçmişi düşündüğümüzde de huzursuz olabiliriz. Yaşadığın huzursuzluğu tahmin etmeye çalışacağız ama unutma ki bu durum geçici.

Not: Testimizin bilgilendirme ve eğlence amacı taşıdığını belirtelim. Kendini daha iyi hissetmek istiyorsan profesyonel destek almaktan hiçbir zaman çekinme. Mental sağlığın her zaman en önemli şey olmalı. ❤️