Son Günlerde Yaşadığın Huzursuzluğun Sebebi Ne?
Son Günlerde Yaşadığın Huzursuzluğun Sebebi Ne?
Duygusal canlılarız; pek de iyi şeyler yaşamadığımız dönemlerde veya geleceği düşündüğümüzde kaygılanırız. Keza geçmişi düşündüğümüzde de huzursuz olabiliriz. Yaşadığın huzursuzluğu tahmin etmeye çalışacağız ama unutma ki bu durum geçici.
Not: Testimizin bilgilendirme ve eğlence amacı taşıdığını belirtelim. Kendini daha iyi hissetmek istiyorsan profesyonel destek almaktan hiçbir zaman çekinme. Mental sağlığın her zaman en önemli şey olmalı. ❤️
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1. Öncelikle şunu soralım: Kendini günün hangi vakitlerinde huzursuz hissediyorsun?
2. Peki bu huzursuzluk çöktüğünde vücudun nasıl tepki veriyor?
3. Bu tür durumlarda uyku düzenine de önem vermen gerekiyor. Son zamanlarda günde kaç saat uyuyorsun?
4. Huzursuz olduğunda yalnız kalmamanı tavsiye ediyoruz. Yakın çevren ile aran nasıl?
5. Yakın çevren ile yaşadığın bu huzursuzluğu paylaşmayı düşündün mü?
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