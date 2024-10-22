Son Bir Şansı Hak Ediyor musun?
Son Bir Şansı Hak Ediyor musun?
Hep partnerinin son bir şansı hak edip etmediğini soruyorduk, şimdi sıra sende! Son bir şansı hak ediyor musun?
Cevabı bu testin sonunda gizli!
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1. Testimize başlamadan önce cinsiyetini öğrenelim!
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2. Şimdi başlayabiliriz! Neden bu testi çözmeye başladın?
3. Onunla en son ne zaman tartışma yaşadınız?
4. Onu ne kadar önemsediğini bize söyler misin?
5. Yaptığın hatayı gerçekten anladın mı?
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