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Kültür Karmaşası Yaşatan Aşureden Babaların Köye Ev Yapma Sevdasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kültür Karmaşası Yaşatan Aşureden Babaların Köye Ev Yapma Sevdasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2025 - 18:32 Son Güncelleme: 06.07.2025 - 18:40

Haftanın son gününü, her gün olduğu gibi yine günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, mizahlarıyla bir kez daha X'in gündemini belirledi. Bakalım, bugün hangi kullanıcıların tweetleri kahkaha tufanına yol açtı, hangileri beğeni yağmuruna tutularak viral oldu.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🙌

Hazırsan başlayalım 🙌
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Aşure yorumları fazlasıyla güldürdü bugün.

Aşure yorumları fazlasıyla güldürdü bugün.
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Yaşanmıştı bu.

Yaşanmıştı bu.
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👇

Perde fikri kime mantıklı geldi mesela?

Perde fikri kime mantıklı geldi mesela?
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Umarım komşun da görmüştür.

Umarım komşun da görmüştür.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Babalar için cennete giden yoldan farksız burası.

Babalar için cennete giden yoldan farksız burası.
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Eğleniyor işte insanlar.

Annen de yırtacak hep bu çalışmalarını, dikkat et.

Annen de yırtacak hep bu çalışmalarını, dikkat et.
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Genetik.

Genetik.
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Eksik olmasın ne diyelim.

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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