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Matematikçi Usulü 101'de Termosun Doğru Kullanımına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Matematikçi Usulü 101'de Termosun Doğru Kullanımına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2025 - 17:45

Bir haftanın daha sonuna geldik ve her zamanki gibi, haftanın finalini, gün boyunca en çok beğenilen tweetlerle yapıyoruz. X'in mizah ustaları, her zamanki gibi bugün de enerjileriyle X'in gündemini şekillendirdiler. Bakalım bugün kimlerin yazdıkları kahkahalar attırdı ve hangi kullanıcıların tweetleri beğeni yağmuruna tutularak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Günün en tatlı olayı 🥲

Günün en tatlı olayı 🥲
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Belki de baksan yiyemeyecektin zaten.

Belki de baksan yiyemeyecektin zaten.
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Bu değişmez bir kuraldır yalnız.

Twitter kullanıcılarına termos kullanımı beğendiremedik bir türlü.

Twitter kullanıcılarına termos kullanımı beğendiremedik bir türlü.
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Kabul ettikten sonra sadece 'selam' yazıp gerginliği daha da artıracak.

Kabul ettikten sonra sadece 'selam' yazıp gerginliği daha da artıracak.
twitter.com

Matematikçiler anlamış yine.

Matematikçiler anlamış yine.
twitter.com

Gönül rahatlığıyla geri kapatır da.

Gönül rahatlığıyla geri kapatır da.
twitter.com

Sosyal medya dili ve edebiyatı 101

Sosyal medya dili ve edebiyatı 101
twitter.com

👇

👇
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AMSR

Bunu anlamayanlar için hemen altına bir içerik bırakıyorum;

Bunu anlamayanlar için hemen altına bir içerik bırakıyorum;
twitter.com

👇

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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