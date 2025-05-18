Matematikçi Usulü 101'de Termosun Doğru Kullanımına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bir haftanın daha sonuna geldik ve her zamanki gibi, haftanın finalini, gün boyunca en çok beğenilen tweetlerle yapıyoruz. X'in mizah ustaları, her zamanki gibi bugün de enerjileriyle X'in gündemini şekillendirdiler. Bakalım bugün kimlerin yazdıkları kahkahalar attırdı ve hangi kullanıcıların tweetleri beğeni yağmuruna tutularak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günün en tatlı olayı 🥲
Belki de baksan yiyemeyecektin zaten.
Twitter kullanıcılarına termos kullanımı beğendiremedik bir türlü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kabul ettikten sonra sadece 'selam' yazıp gerginliği daha da artıracak.
Matematikçiler anlamış yine.
Gönül rahatlığıyla geri kapatır da.
Sosyal medya dili ve edebiyatı 101
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunu anlamayanlar için hemen altına bir içerik bırakıyorum;
Yarın görüşürüz 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın