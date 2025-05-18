Matematikçi Usulü 101'de Termosun Doğru Kullanımına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bir haftanın daha sonuna geldik ve her zamanki gibi, haftanın finalini, gün boyunca en çok beğenilen tweetlerle yapıyoruz. X'in mizah ustaları, her zamanki gibi bugün de enerjileriyle X'in gündemini şekillendirdiler. Bakalım bugün kimlerin yazdıkları kahkahalar attırdı ve hangi kullanıcıların tweetleri beğeni yağmuruna tutularak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃