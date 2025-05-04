Levent Ülgen’in Kafa Karıştıran Kariyerinden Anksiyete Yüzünden Hayatı Değişene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bir haftanın daha sonuna geldik ve geleneksel olarak, haftanın son gününü de günün en çok beğenilen tweetleriyle kapatıyoruz. X'in mizah dahileri, her zaman olduğu gibi bugün de enerjileriyle X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla güldürdü, hangi kullanıcıların tweetleri geniş bir kitleye ulaşıp viral haline geldi.
Keyifli okumalar 💃
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırsan başlayalım 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konu nerelere geldi
Sarma, cips ve çekirdek yerken durabilene helal olsun
Biz de öyle düşünüyoruz şu an
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Tanıdıklarınla Twitter’dan tanımadıklarınla Instagram’dan takipleşilmez" derler
✨Geri bırakırız seni✨
👇
Sadece otobüs bekliyor, kimseyi dumana boğmadan yürüyor olabilirler mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İki tweet okuyup gidecektik, ağırlık çöktü
👇
Yarın görüşürüz 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın