Levent Ülgen’in Kafa Karıştıran Kariyerinden Anksiyete Yüzünden Hayatı Değişene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bir haftanın daha sonuna geldik ve geleneksel olarak, haftanın son gününü de günün en çok beğenilen tweetleriyle kapatıyoruz. X'in mizah dahileri, her zaman olduğu gibi bugün de enerjileriyle X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla güldürdü, hangi kullanıcıların tweetleri geniş bir kitleye ulaşıp viral haline geldi.

Keyifli okumalar 💃