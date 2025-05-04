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Levent Ülgen’in Kafa Karıştıran Kariyerinden Anksiyete Yüzünden Hayatı Değişene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Levent Ülgen’in Kafa Karıştıran Kariyerinden Anksiyete Yüzünden Hayatı Değişene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2025 - 17:53

Bir haftanın daha sonuna geldik ve geleneksel olarak, haftanın son gününü de günün en çok beğenilen tweetleriyle kapatıyoruz. X'in mizah dahileri, her zaman olduğu gibi bugün de enerjileriyle X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla güldürdü, hangi kullanıcıların tweetleri geniş bir kitleye ulaşıp viral haline geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Konu nerelere geldi

Konu nerelere geldi
twitter.com

Sarma, cips ve çekirdek yerken durabilene helal olsun

Sarma, cips ve çekirdek yerken durabilene helal olsun
twitter.com

Biz de öyle düşünüyoruz şu an

Biz de öyle düşünüyoruz şu an
twitter.com

O kadar net hissettim ki

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"Tanıdıklarınla Twitter’dan tanımadıklarınla Instagram’dan takipleşilmez" derler

"Tanıdıklarınla Twitter’dan tanımadıklarınla Instagram’dan takipleşilmez" derler
twitter.com

👇

✨Geri bırakırız seni✨

✨Geri bırakırız seni✨
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sadece otobüs bekliyor, kimseyi dumana boğmadan yürüyor olabilirler mi?

Sadece otobüs bekliyor, kimseyi dumana boğmadan yürüyor olabilirler mi?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Bu da bir bakış açısı tabii

İki tweet okuyup gidecektik, ağırlık çöktü

İki tweet okuyup gidecektik, ağırlık çöktü
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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